Desalojados unos 70 huéspedes del Hotel Bezana Lago por un incendio en la cocina

SANTANDER, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unos 70 huéspedes del Hotel Bezana Lago, en el municipio cántabro de Santa Cruz de Bezana, fueron desalojados este jueves por la tarde debido a un incendio declarado en la cocina del establecimiento, que se ha saldado sin heridos ni intoxicados.

El humo del incendio, que llegó hasta la tercera planta del hotel, solo obligó a desalojar a los huéspedes del establecimiento, ya que no afectó a las viviendas colindantes y los bomberos decidieron que no era necesario, han indicado fuentes del Ayuntamiento bezaniego, que han precisado que se informó a los vecinos sobre la situación, para tranquilizarlos, pero no se obligó al desalojo.

Según han concretado fuentes de la Policía Local de Bezana, la mayoría de los huéspedes desalojados pertenecían a Cruz Roja. Solo se dejó una habitación sin desalojar, en una plata superior, en la que había un padre con un hijo pequeño, que fueron evacuados cuando se disipó el humo, que no afectó a la cuarta ni quita plantas.

El Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria solicitó la intervención de los bomberos de Santander en el incendio, que desplazaron un autotanque con seis efectivos.

Los bomberos extinguieron el incendio declarado en la cocina y revisaron el lugar con cámara térmica para asegurar que no hubiera focos ocultos.