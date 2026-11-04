Desarrollo Rural eleva a los 133,9 millones su presupuesto de 2027, con 3,6 millones más para la lucha contra incendios

La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, presenta en rueda de prensa los presupuestos de su departamento para 2027. - RAÚL LUCIO/GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, ha presentado este miércoles el presupuesto de su departamento para 2027, que ascenderá a 133,9 millones de euros, un 9,1 por ciento más que el ejercicio anterior (+11,2 millones), con un incremento de 3,6 millones para el Operativo de Prevención y Lucha Contra Incendios Forestales.

Según ha indicado, a esta cantidad se suman los fondos europeos FEADER y FEAGA, por valor aproximado de 72 millones de euros, por lo que la Consejería gestionará durante el próximo ejercicio una cifra cercana a los 206 millones de euros.

La consejera ha detallado que la Dirección General de Montes y Biodiversidad contará con 50,2 millones de euros (12,2% más); la de Desarrollo Rural, con 24,3 millones (+5,1%); la de Ganadería, 24,1 millones (+8,2%); Pesca y Alimentación, 22,8 millones (+9,9%); y la Secretaría General, 12,2 millones (+5,4%), con una partida de 550.000 euros para sustituciones del personal laboral, especialmente dirigida a las vacaciones y ausencias temporales de los bomberos forestales.

Por programas, ha destacado que las cuentas del próximo ejercicio recogen 50,2 millones de euros para la protección del medio natural y aprovechamientos forestales, 20,4 millones para ayudas para el desarrollo rural, 13 millones para el desarrollo de los sectores pesquero y alimentario; 12,2 millones para la reorientación, promoción y diversificación de las producciones; y 11,9 millones para la erradicación, lucha y control de enfermedades.

Susinos ha subrayado que se trata de "uno de los mayores incrementos presupuestarios del Gobierno de Cantabria", que con estas cuentas refleja su "firme" compromiso con el sector primario.

Asimismo, ha afirmado que este presupuesto es el resultado de un gobierno "serio, que escucha, dialoga, gestiona, y toma decisiones valientes, arriesgadas muchas veces", en beneficio de un sector, que es "clave" para Cantabria.

En concreto, la Dirección de Desarrollo Rural contempla partidas destinadas a la modernización de explotaciones, la incorporación de jóvenes al sector y el relevo generacional, y la promoción del desarrollo económico en zonas rurales, formación e innovación.

Entre sus principales líneas, 9,1 millones son para ayudas directas al sector agrario (modernización, incorporación de jóvenes...), 5,1 millones para los Grupos de Acción Local y 2,5 millones de euros para infraestructuras agrarias.

Asimismo, se gestionan 72 millones de euros de la PAC, de los que 58 millones corresponden a las ayudas de la Solicitud Única.

PLAN DE LECHE Y SEGUROS AGRARIOS

En cuanto a la Dirección General de Ganadería, las medidas más relevantes son el nuevo Plan de Recría de Razas Puras, ya en vigor y dotado con 9 millones de euros para tres años, así como la consolidación del Plan de la Carne de Cantabria (1,1 millones) y la puesta en marcha del Plan de la Leche de Cantabria el próximo año.

Además, se incrementa la aportación autonómica a los seguros agrarios, que pasa del 25 al 50 por ciento, con 2,4 millones (ampliable).

Asimismo, se contemplan partidas para el Banco Regional de Vacunas, el Programa de Sacrificio de Urgencia y el Banco de Germoplasma.

500.000 EUROS PARA LA MALA COSTERA DEL VERDEL

Mientras que la Dirección de Pesca y Alimentación, destaca el incremento de las ayudas para la modernización de buques pesqueros, que alcanzarán los 2 millones de euros, así como el mantenimiento de los 4,5 millones destinados al sector transformador y conservero.

Asimismo, continúa la línea extraordinaria de 500.000 euros para la flota de artes menores y fijas, afectada por la mala costera del verdel.

Las ayudas a las cofradías de pescadores, organizaciones de productores de pesca y grupos de acción local pesquero también disponen de 1,3 millones de euros.

Además, las inversiones del sector agroalimentario aumentan hasta los 6,3 millones de euros y las del apoyo a la organización de ferias y mercados también aumentarán hasta los 575.000 euros, reforzando la promoción de los productos cántabros.

Por su parte, la Oficina de Calidad Alimentaria (ODECA) dispondrá de un presupuesto de 2,2 millones de euros. Entre las prioridades para 2027 figuran los trabajos para la futura IGP Limón de Novales y el fortalecimiento de la marca institucional 'Sabe a Norte'.

GRATUIDAD DE LICENCIAS DE CAZA Y PESCA

Entre las novedades de la Dirección de Montes y Biodiversidad destacan las deducciones fiscales del 30% en el IRPF para los propietarios que realicen inversiones en gestión forestal sostenible, la reducción del 4% de impuestos para adquirir fincas forestales activas y la exención de tasas para trabajos en montes certificados.

También aumentan un 50% las ayudas a entidades locales para repoblaciones productivas resistentes al fuego y se crea una nueva línea para pagos por servicios ambientales a los selvicultores activos.

Uno de los principales incrementos presupuestarios se destinará a reforzar el Operativo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales, aumentando la inversión en 3,6 millones de euros para continuar con la modernización de vehículos, la incorporación de nuevas autobombas y la mejora de instalaciones y equipamientos.

Entre las actuaciones previstas se recoge la finalización de la nave forestal de Ramales de la Victoria y el impulso de nuevas instalaciones para las comarcas de Pas-Pisueña y Campoo-Los Valles.

En lo que se refiere a la gestión del lobo, se sigue apostando por el desarrollo del Plan de Gestión en todas sus líneas, permitiendo una respuesta "integral" en cuanto a la conservación de la especie, el apoyo a la ganadería, y la prevención, la compensación y los controles sujetos a planificación.

Así, se mantienen los 2,5 millones de euros para la póliza del seguro para el pago por daños causados por la fauna silvestre.

Además, en este área también destaca la gratuidad de las licencias de caza y pesca (270.000 euros).

De esta forma, estas cuentas permitirán seguir impulsando la incorporación de jóvenes, la modernización de explotaciones, el fortalecimiento de la industria agroalimentaria, el apoyo al sector pesquero y la gestión sostenible de los recursos forestales, ha concluido la titular de Desarrollo Rural.

ÚLTIMO PASO PARA RECIBIR LAS AYUDAS A LA SEQUÍA

Cuestionada por la prensa sobre la ayuda extraordinaria destinada a las explotaciones agrarias de la comunidad autónoma que está tramitando el Gobierno cántabro para paliar los efectos de la sequía de los últimos meses, por valor de 3 millones de euros, Susinos ha señalado que se está "subsanando" el último paso para que puedan llegar a los ganaderos en un plazo "lo más breve posible".

En cuanto si el próximo año habrá esta subvención, la consejera ha indicado que "hay que esperar porque no sabemos si va a haber sequía o no". No obstante, ha apuntado que, en las cuentas de la Dirección General de Ganadería, la partida de los seguros agrarios se va a implementar "al máximo" que permite la normativa.

"En eso es lo que tenemos que trabajar ahora, hacia futuro, no esperar a que llegue el problema y articular medidas, sino que trabajar en los seguros para dar seguridad al sector, para dar certeza que es lo que necesitan", ha manifestado.