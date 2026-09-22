Desarrollo Rural prevé movilizar hasta 110 millones y generar más de 330 empleos con sus últimas convocatorias

Susinos inaugura el X Foro Agroalimentario organizado por el Diario Montañés - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, ha destacado que las últimas convocatorias de su departamento --2024 y 2025-- prevén movilizar hasta 110 millones de euros y generar entre 330 y 360 empleos directos hasta 2027.

Así lo ha subrayado este martes en la inauguración del Foro Agroalimentario de Cantabria organizado por de El Diario Montañés, que alcanza su décima edición, donde también ha puesto en valor el crecimiento experimentado por la inversión agroalimentaria y el refuerzo de las ayudas del Gobierno autonómico hacia el sector, que se han "triplicado" en relación a las cifras de 2021.

En concreto, Susinos ha destallado que la convocatoria de 2024 ha movilizado una inversión solicitada por las empresas agroalimentarias de alrededor de 60 millones de euros; mientras que la de 2025 contempla una previsión de inversión empresarial de entre 100 y 110 millones de euros, frente a los 35 millones de la convocatoria de 2021.

Una evolución, la de la inversión empresarial y la del apoyo público al sector, que se "sustenta" en cifras.

"Las ayudas del Gobierno han pasado de 7,5 millones de euros en la convocatoria de 2021 a 16,6 millones en la de 2024 y cerca de 22 en la correspondiente a 2025. Esto es apoyar y no sólo con palabras; sino con hechos, plasmados en el presupuesto", ha subrayado, a la par que ha indicado que a estos montantes hay que sumar otros incrementos en diversas ayudas.

En este sentido, la titular de Desarrollo Rural ha defendido que estos datos "reflejan el compromiso" del Ejecutivo con un sector "estratégico" para la economía regional, el empleo, la cohesión territorial y el futuro del medio rural.

Al hilo, ha hecho hincapié en que su departamento está trabajando en una nueva regulación que permitirá adaptar Cantabria al marco europeo más reciente en materia de indicaciones geográficas y calidad diferenciada.

Según ha detallado, esta normativa permitirá fortalecer las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas, reforzar el papel de las agrupaciones de productores y facilitar que nuevos productos de la región puedan avanzar hacia su reconocimiento y valorización.

Por último, la consejera ha afirmado que la tradición y la innovación "no son conceptos opuestos, sino dos elementos que el sector agroalimentario cántabro está sabiendo combinar para mantener la autenticidad de sus productos al tiempo que incorpora nuevas tecnologías, nuevos modelos de negocio y nuevas formas de llegar al consumidor".

DIEZ AÑOS DEL FORO AGROALIMENTARIO

El Foro Agroalimentario, que organiza de El Diario Montañés a través de su suplemento 'Cantabria en la Mesa', ha alcanzado este año su décima edición "consolidándose" como un espacio de encuentro y reflexión sobre el presente y el futuro de un sector de unos profesionales que "son los auténticos protagonistas de la conservación del territorio y de la identidad" de la comunidad, ha valorado Susinos.

Ha señalado que el programa ha abordado "buena parte" de los retos y oportunidades del sector, desde el emprendimiento y la consolidación empresarial hasta la tradición, la innovación, el consumo, la distribución y las tendencias de mercado.

También ha resaltado su labor divulgativa para acercar a la sociedad la realidad del sector agroalimentario y visibilizar el trabajo que existe detrás de cada producto.

Y es que el programa se ha estructurado en cuatro grandes ejes, que bajo el título 'Una década forjando la identidad agroalimentaria de Cantabria', ha reunido a una veintena de expertos de los diferentes eslabones de la cadena alimentaria.

Ha contado con la participación de representantes de cooperativas y asociaciones como AgroCantabria, Asociación Frisona o Consesa; empresas como Grupo Consorcio, Destilería Siderit, Chocolates Monper, Sidra Somarroza, La Pasiega de Peña Pelada, Grupo Lafuente, Patatas Vallucas o Sobaos y Quesadas Joselín; e instituciones e entidades como UGAM-COAG, el Colegio de Veterinarios o el propio Gobierno.

El evento ha sido patrocinado por la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación; la Oficina de Calidad Alimentaria (ODECA); el Foro Interalimentario y Mercadona, con la colaboración de Grupo Consorcio y AgroCantabria.