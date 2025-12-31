'Desayunos solidarios' aspira a recoger 1.300 kilos de productos para el Banco de alimentos infantiles

Campaña recogida de alimentos - AYUNTAMIENTO

SANTANDER 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander anima a los ciudadanos a sumarse a la campaña 'Desayunos solidarios' a favor del Banco de alimentos infantiles, que se celebra por sexto año consecutivo y que aspira a superar los 1.300 kilos de productos recogidos en la edición anterior. Para lograrlo, se ha ampliado el número de colaboradores y puntos de entrega.

La iniciativa, organizada por el Club Bansander, se desarrollará hasta el 11 de enero en el pabellón Uco Lastra y en el centro cívico Juan de Santander.

El objetivo es que ningún niño carezca de desayuno en España y, para ello, se recogerán productos que serán destinados a dicho banco de alimentos y también a familias del Colegio San Roque-Los Pinares de Santander.

Se invita así a vecinos, familias y deportistas a donar alimentos específicos de desayunos infantiles, como leche, galletas, cereales o papillas.

Pueden entregarse en el Pabellón Uco Lastra (de 8.00 a 15.00 y de 17.30 a 23.00 horas), en el Centro Cívico Juan de Santander de Cueto (de lunes a viernes, de 9.00 a 21.00 horas), coordinando directamente con la organización, o en puntos complementarios como la Farmacia Cristina de Luena y la Peluquería Andrea de Puente Viesgo.

La campaña se desarrolla junto a los equipos y entidades que utilizan el Club Bansander, como la Peña Bolística Club Bansander, la Federación Cántabra de Judo, los equipos de baloncesto Eloy Villanueva, Daygon y Némesis, el equipo de balonmano Sinfín, así como los comercios La Flor del Alta, Farmacia Cristina (Luena), Peluquería Andrea (Puente Viesgo) y la Asociación Amigos del Valle de Luena.

Y cuenta además con el apoyo del Ayuntamiento, el Instituto Municipal de Deportes y los centros cívicos de Santander, que han cedido un espacio para el almacenamiento de los productos, informa el Consistorio.