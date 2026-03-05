Descienden a dos los incendios forestales activos en Cantabria, que tiene ocho controlados

Incendio en La Cavada - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cantabria registra este mediodía dos incendios forestales activos y ocho controlados de los 18 que había a las 6.00 horas, concentrados en las zonas oriental y central.

En concreto, los dos focos activos se localizan en Los Corrales de Buelna y Riotuerto, y los controlados en Riotuerto, Molledo (3), Anievas, Vega de Pas, Pesaguero y Cabezón de Liébana, ha informado el Gobierno.

Este miércoles se provocaron 47 incendios, muchos de ellos a última hora de la tarde y de forma simultánea, lo que obligó al Ejecutivo a decretar la fase de premergencia prevista en el Infocam a partir de las 21 horas.

La Consejería de Desarrollo Rural mantiene activo el operativo de lucha y extinción en toda la región, mientras que las previsiones meteorológicas para el día de hoy apuntan un cambio a las condiciones, sobre todo a partir de las últimas horas del día, con la entrada de vientos de componente norte y noroeste, aumento de la humedad, descenso de las temperaturas y precipitaciones.