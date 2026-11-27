Archivo - Personal de limpieza urbana. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores del Servicio de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos del Ayuntamiento de Castro Urdiales han desconvocado este viernes la huelga indefinida que comenzaron el pasado miércoles y han vuelto a trabajar esta misma tarde tras alcanzar un acuerdo con la alcaldesa, Susana Herrán, y el teniente de alcalde, Pablo Antuñano.

El acuerdo incluye "importantes mejoras salariales", ha señalado a Europa Press el presidente del comité de empresa, Lorenzo Muela, que no ha concretado cifras.

Lo que sí ha indicado es que las tablas salariales pactadas se plasmarán también en el pliego con el que se adjudicará de nuevo el servicio, dado que la actual concesión, a la UTE Castro Urdiales, finalizó en mayo.

Asimismo Muela ha añadido que se ha acordado una reorganización de los turnos por la que se trabajarán seis días seguidos y se librarán tres.

El presidente del comité ha indicado que la plantilla, integrada por unos 70 trabajadores, ha decidido su vuelta al trabajo de forma "unánime" en una asamblea que ha tenido lugar a primeras horas de la tarde, una vez que ha concluido la negociación con Herrán y Antuñano.

Muela ha querido destacar la "buena voluntad" mostrada por el Consistorio para "buscar un acuerdo".