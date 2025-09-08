Descubiertas 51 nasas ilegales y una red de un kilómetro en la bahía de Santoña - GUARDIA CIVIL

La operación se ha desarrollado conjuntamente por guardias civiles de los Servicios Marítimos Provinciales de Vizcaya y Cantabria SANTANDER 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Guardias civiles de los Servicios Marítimos Provinciales de Cantabria y Vizcaya han llevado a cabo, el 25 y 26 de agosto, un dispositivo conjunto en aguas de la bahía de Santoña con el que hallaron e incautaron 51 nasas ilegales en aguas exteriores, así como una red de pesca de aproximadamente de un kilómetro de longitud en aguas interiores de la bahía que une Santoña con Laredo.

Así lo ha informado este lunes la Guardia Civil de Cantabria, que ha destacado que la destreza de los especialistas fue determinante tanto para la detección como para la recuperación de estas artes de pesca, que suelen colocarse en zonas de difícil acceso para facilitar la actividad de pesca ilegal, que supone un serio riesgo para la biodiversidad. Además, consiguieron evitar la captura ilegal de pulpos y otras especies marinas.

Las nasas han sido depositadas en dependencias de la Consejería de Pesca de Cantabria, mientras que la red quedó bajo custodia de su titular.

Como consecuencia, se ha tramitado la correspondiente denuncia, que lleva aparejada una sanción de hasta 100.000 euros, dependiendo de la gravedad de acción y el daño causado.

El hallazgo de las nasas ilegales destinadas a la captura de pulpo se comunicó a la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).