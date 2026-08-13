El desfile, el pregón y el chupinazo inician once días de fiesta en Torrelavega

Chupinazo que inicia las fiestas de Torrelavega - AYUNTAMIENTO

TORRELAVEGA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las Fiestas de la Virgen Grande de Torrelavega han comenzado esta tarde con un multitudinario desfile por las calles de la ciudad, que han protagonizado las peñas y peñistas junto a Doña Leonor.

A continuación, ha tenido lugar el pregón con la cultura como protagonista -ha corrido a cargo de representantes de las escuelas municipales de Circo, Artes, Folclore, Gimnasia Rítmica y Música- y el chupinazo, de confetis de colores rojos y verdes. Estas dos últimas citas han congregado a miles de personas en el Bulevar Demetrio Herrero, cerca de 9.000 según la Policía Local.

Los actos de este jueves, 13 de agosto, arrancan once días de festejos, que se prolongarán hasta el próximo 23, con una programación que incluye más de 250 actividades para todos los públicos y en distintos espacios de la capital del Besaya. Habrá propuestas culturales, musicales, deportivas, infantiles y familiares, así como tradicionales, gastronómicas y religiosas.

Al inicio oficial de las fiestas han asistido el alcalde, Javier López Estrada; la concejala de Festejos, Patricia Portilla; y otros miembros de la Corporación municipal, que han seguido el pregón de distintas escuelas municipales cuyos integrantes han mostrado sobre el escenario parte del trabajo que desarrollan durante todo el año.

El regidor ha destacado la elección de las pregoneras de este año, pues en próximas semanas se trasladarán al Centro Cultural La Lechera. "Hoy, el pregón no lo da una sola persona. Lo da la cultura de Torrelavega", ha manifestado, para apuntar que la próxima sede de las escuelas "será mucho más que un edificio: Será una fábrica de cultura. Un lugar para aprender, ensayar, crear y soñar. Un espacio en el que nuestra historia y nuestro futuro caminarán juntos".

En este sentido, ha puesto el acento en el papel protagonista de la cultura en el inicio de La Patrona: "Torrelavega no solo tiene cultura. Torrelavega crea cultura. La crea con sus manos, con sus voces, con su esfuerzo, con su talento y con el corazón".

Por su parte, la edil del área ha subrayado que esta tarde el folclore, la música, el circo, la gimnasia rítmica y las artes "se unen" sobre el escenario para, ha dicho, "mostrarnos todo lo que somos capaces de crear juntos".

La responsable de Festejos ha agradecido la participación del alumnado, las familias, el profesorado y las asociaciones que han trabajado en la preparación del pregón y ha destacado el papel de las escuelas municipales en la actividad cultural de Torrelavega.

También ha subrayado el significado de comenzar las fiestas con las escuelas municipales como protagonistas: "Qué manera tan emocionante de comenzar nuestras fiestas. Gracias por vuestro talento, por vuestro esfuerzo y, sobre todo, por recordarnos que una ciudad que apuesta por la cultura es una ciudad con futuro".

Por lo demás, ha animado a la ciudadanía a disfrutar de los próximos días y ha pedido la colaboración de todos para conseguir unas fiestas "abiertas, seguras, respetuosas e inolvidables".

LA PATRONA CANINA

El arranque de las fiestas ha contado también con la participación de La Patrona Canina, ganadora de la pasada edición de la Liga de Peñas Somos39300. Sus representantes han recibido del alcalde y de la concejala el cartel-trofeo que acredita su victoria.

Para López Estrada, la Liga de Peñas representa "mucho más que una competición": "Ser la peña ganadora significa mucho más que conseguir un premio. Significa participar, convivir, hacer equipo y demostrar que también se puede competir desde la alegría, el respeto y el compañerismo".

Y Portilla ha puesto en valor el papel de las peñas en las fiestas y ha señalado que "con su alegría, su imaginación y sus ganas de participar llenan Torrelavega de color y convierten cada celebración en algo único".

Tras el pregón y después del reconocimiento a La Patrona Canina, han comenzado oficialmente las fiestas de la Virgen Grande con el tradicional chupinazo de confetis rojos y verdes, los colores de Torrelavega.

DESFILE

Antes del pregón y el chupinazo, las calles de Torrelavega han acogido el desfile inaugural de La Patrona 2026 en el que han participado muchas de las más de 700 peñas y de 13.000 peñistas que participan en la V Liga de Peñas Somos39300.

El desfile ha contado también con Doña Leonor de la Vega, gigantes y cabezudos, gaiteros y piteros, y ha finalizado en el Bulevar Demetrio Herrero

Las fiestas continuarán hasta el domingo 23 de agosto y la programación puede consultarse en www.torrelavegaenfiestas.es