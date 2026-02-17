Desiste la promotora del parque eólico Piruquito, que afectaba a seis municipios cántabros

Archivo - Un aerogenerador eólico. Foto de archivo - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Enerfin Renovables IX, la empresa promotora del parque eólico Piruquito, que afectaba a los municipios cántabros de Guriezo, Ampuero, Rasines, Voto, Ruesga y Solórzano, ha desistido del proyecto, que ha sido archivado, tras haber recibido Declaración de Impacto ambiental desfavorable por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este martes la resolución del Ministerio por la que se acepta el desistimiento de la solicitud de autorización administrativa previa para este proyecto, de 58,9 MW y con nueve molinos, y sus infraestructuras de evacuación.

Tras presentar el promotor la solicitud de autorización administrativa previa del proyecto se trasladó el expediente al área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Cantabria, como órgano competente para la tramitación del mismo.

La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental emitió el pasado noviembre declaración de Impacto Ambiental desfavorable a la realización del proyecto, "al haberse identificado la posibilidad de impactos negativos significativos sobre el medio ambiente para los que las medidas propuestas no presentan garantía suficiente de su adecuada prevención, corrección o compensación".

En la fase de informes, el Gobierno de Cantabria (PP) también emitió el suyo desfavorable a la solicitud de autorización administrativa previa y a la declaración de impacto ambiental del proyecto.

El promotor, a la vista del sentido y alcance de la DIA desfavorable del Ministerio, que impide continuar con la tramitación "por causa no imputable" a la empresa, presentó desistimiento del proyecto y solicitó el archivo del expediente procediéndose a la devolución de la garantía depositada por importe de 2.186.000 euros.