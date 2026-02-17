Un desprendimiento de tierra y una balsa de agua obligan a cortes en Meruelo y Entrambasaguas

Sala del 112 Cantabria - 112 CANTABRIA

SANTANDER, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un desprendimiento de tierra en la carretera autonómica CA-454 a su paso por Meruelo y una balsa de agua en la CA-652 en Entrambasaguas obliga desde anoche a cortes de calzada, generando afecciones al tráfico.

Concretamente, en la CA-454 el corte afecta a los puntos kilométricos del 3,3 al 4,2, mientras que la CA-652 está cortada entre el 0,8 y 2,1, según informa el 112 Cantabria.

Según la web de Carreteras de Cantabria, dependiente del Gobierno regional, dichas incidencias se mantienen en estas primeras horas de la mañana del martes.

Al margen de estos sucesos, la nieve mantiene cerrado desde el sábado el puerto de Lunada (CA-643) y obliga a circular con precaución en el de Palombera, del kilómetro 10 al 34 de la CA-280, y en Barañavieja, del 13 al 24, de la CA-183.

Además, debido a la mala climatología, anoche los Bomberos del Gobierno de Cantabria tuvieron que acudir al barrio de Santiago de la localidad de Celada Marlantes (Campoo de Enmedio) para talar parcialmente un árbol que tenía riesgo de caerse sobre el tendido eléctrico.

Por otra parte, durante la tarde fueron a achicar agua a unos garajes ubicados en el barrio de La Maza en San Miguel de Meruelo.