Desviado a Milán el vuelo de Bucarest por una problema técnico en la computadora

Archivo - Avión A321neo de WizzAir.-ARCHIVO - AIRBUS - Archivo

SANTANDER 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vuelo Bucarest-Santander de este sábado operado por Wizzair fue desviado a Milán por un problema técnico en la computadora del avión, por lo que la compañía decidió cambiar de aeronave.

Así lo señala en su perfil de 'X' la asociación Amigos de Parayas, que indica que debido a esta incidencia el aparato que debía aterriza en el aeródromo cántabro a las 14.25 horas lo hizo en Malpensa donde se trasladó a los pasajeros a un airbus 321Neo, que llegó a última hora de la tarde a Cantabria.