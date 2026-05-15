Detenida una mujer en Santander por agredir a su pareja

SANTANDER 15 May. (EUROPA PRESS) - La Policía de Santander ha detenido a una mujer de 25 años por un presunto delito de violencia doméstica al haber agredido a su pareja.
La mujer fue identificada y arrestada este jueves, a las 7.00 horas, en la calle Florida, ya que poco antes, tras una fuerte discusión en el domicilio familiar, había agredido a su pareja.
El hombre fue trasladado al Hospital de Valdecilla para ser asistido de sus lesiones, al igual que la detenida para ser sometida a un reconocimiento médico.