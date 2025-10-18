Detenida en Santander una mujer reclamada por la Justicia tras un altercado y agredir a tres personas

Archivo - Agente de la Policía Local de Santander.-ARCHIVO - NACHO CUBERO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha detenido este viernes a una mujer de 42 años sobre la que existía una orden de búsqueda, detención y personación, emitida por el Juzgado de Instrucción No 8 de La Coruña, tras un altercado en el interior de un establecimiento hostelero donde insultó al camarero, lo amenazó gravemente y agredió junto a otras dos personas.

La detención se produjo sobre las 15.50 horas en las inmediaciones de la rotonda de la calle Marqués de la Ensenada, confluencia con Antonio López, durante el transcurso de una intervención por dicho altercado, ha informado el Cuerpo.

Los agentes localizaron, identificaron y detuvieron a la mujer e instruyeron las preceptivas diligencias judiciales por un supuesto delito de amenazas y por estar reclamada por la Justicia.

Por otra parte, los policías investigan a dos conductores por un delito contra la seguridad vial tras dar positivo en alcohol esta madrugada.

En concreto, se trata de un hombre de 52 años que superó en más del triple la tasa permitida, y de una joven de 19 que, además de dar positivo, no tenía carné. Su vehículo fue retirado por una grúa urbana al Depósito Municipal de Ojaiz.

Asimismo, también se han detectado a lo largo de esta noche otros dos positivos en alcohol en un conductor de 24 años y otro de 54, después de cometer infracciones.

A ellos se une el positivo por droga de una conductora de 42 años en THC y opiáceos, a la que también se le incautó una bolsa con supuestamente hachís y dos botes llenos de pastillas.