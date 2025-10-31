Detenido por agredir a un agente un hombre que había cortado la circulación en Isaac Peral e increpado a personas

SANTANDER 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha detenido este jueves a un hombre de 56 años que había cortado la circulación en los dos sentidos en la calle Isaac Peral, increpado a varias personas y causando problemas en un establecimiento, por lanzar un puñetazo a un agente.

El hombre fue detenido a las 20.00 horas, en la calle Eulalio Ferrer, por un supuesto delito de atentado a agente de la autoridad.

Momentos antes, los agentes patrullaban por Isaac Peral. Al pasar a la altura del implicado, que iba caminando por la zona, éste se colocó delante de ellos, lo que les obligó a frenar en seco, y lanzó un objeto metálico contra el vehículo policial.

Los policías pararon para identificarle y vieron que se encontraba en un evidente estado de agitación, desafiante, haciendo aspavientos con los brazos y dando voces.

Tras negarse a identificarse, intentó irse en dirección a la calle Eulalio Ferrer, mientras ignoraba las órdenes de los agentes para que se detuviese.

Finalmente, tras conseguir detenerle a la altura de las escaleras, nuevamente le pidieron que se identificara, momento en el que reaccionó violentamente contra los agentes, lanzando un puñetazo a uno de ellos, motivo por el que tuvo que ser reducido y detenido.

Posteriormente, varios vecinos de la zona informaron a los policías que el detenido había estado cortando la circulación en ambos sentidos de la calle Isaac Peral, increpando a varias personas, entre ellas una mujer con su bebé, y también había estado causando problemas en un establecimiento situado en la citada calle.

El detenido fue denunciado por causar desórdenes en la vía pública y por falta de respeto y consideración a agente de la autoridad.