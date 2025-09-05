Detenido por amenazar a su expareja en el domicilio que comparten en Santander

Arrestado de madrugada un joven de 21 años que estaba en la calle Guevara con una mujer de 39 sobre la que tenía orden de alejamiento

SANTANDER, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local ha detenido a un hombre de 27 años por amenazar a su expareja, una mujer de 24, tras una discusión en el domicilio que ambos comparten en Santander.

El arresto, como presunto autor de un delito de violencia de género, se produjo momentos después de los hechos, el jueves por la tarde, a las 19.40 horas, en la calle Cardenal Cisneros, han informado este viernes fuentes policiales.

Los agentes instruyeron diligencias judiciales y la afectada pasó a ser asistida por efectivos la Unidad de Protección de Víctimas (OPROVIC) de la Policía de Santander.

QUEBRANTAMIENTO DE CONDENA

Además, esta madrugada, a las 2.30 horas en la calle Guevara, los efectivos fueron requeridos por un ciudadano por unos supuestos malos tratos de un hombre a una mujer, tras lo cual identificaron y detuvieron a un chico de 21 años al que constaba una orden de alejamiento, dictada por el Juzgado de lo Penal número 5 de Santander hacia una mujer de 39 años.

El arrestado tenía prohibido comunicarse y aproximarse a menos de 300 metros de la víctima, pese a lo cual se encontraba con ella en la calle, por lo que instruyeron diligencias judiciales por un supuesto delito de quebrantamiento de condena, mientras la mujer pasó a ser asistida por la OPROVIC.