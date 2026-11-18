Droga, puñales y navaja intervenidas - POLICIA LOCAL SANTANDER

SANTANDER 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha detenido a un hombre de 43 años al que, tras dar positivo en drogas, se le interceptó un envoltorio de 'speed' de aproximadamente 2,50 gramos, además de dos puñales y una navaja que llevaba en su vehículo en el que circulaba acompañado de otra persona.

Según ha informado el Cuerpo, la intervención se llevó a cabo este martes, a las 19.35 horas en el Paseo Altamira, cuando, dentro de los dispositivos establecidos para evitar el menudeo, los agentes dieron el alto al coche para realizar un control preventivo de documentación.

Una vez identificados los dos ocupantes, al conductor se le hicieron los test de alcoholemia y drogas, dando positivo en el último, en concreto, en anfetaminas.

Entonces los policías inspeccionaron el vehículo y encontraron dos puñales, una navaja y un bote de una sustancia de color blanco, presumiblemente 'speed', con un peso aproximado de 2,5 gramos.

Los agentes detuvieron al implicado al que instruyeron las preceptivas diligencias judiciales por un supuesto delito contra la salud pública y formularon la correspondiente acta-denuncia por la tenencia o porte de armas prohibidas u objetos de ser considerados peligrosos. Por el positivo, se tramitó denuncia administrativa.

CUATRO POSITIVOS EN DROGA

Por otra parte, en la jornada de este martes, la Policía Local ha detectado otros cuatro positivos en droga en conductores que circulaban por la ciudad a los que se les incoó el correspondiente expediente administrativo.

Se trata de un hombre 35 años que, tras una infracción en la calle Joaquín Bustamante, dio en cocaína y THC.

Además, otros tres conductores de 38, 43 y 41 años también arrojaron pruebas positivas en THC y en anfetamina/metanfetamina en el transcurso de controles preventivos. Todos fueron detectados por la tarde en el Paseo de Altamira.

Asimismo, los agentes investigan a un motorista de 43 años que triplicó la tasa de alcohol permitida después de sufrir un accidente de circulación en la calle Cajo.

Igualmente, dieron positivo en alcohol dos conductores de patinete, de 29 y 36 años, esta madrugada en la calle Vargas.