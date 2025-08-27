Detenido un conductor en Santander tras hallar en su vehículo más de 200 gramos de cocaína

SANTANDER 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Santander a un conductor al que se hallaron en el vehículo más de 200 gramos de cocaína y un cuchillo de ocho centímetros de hoja.

Agentes del cuerpo interceptaron el turismo en la zona de Castilla-Hermida de la capital el pasado 20 de agosto por la tarde, tras observar que los dos ocupantes tenían una "actitud nerviosa y vigilante".

Ante ese comportamiento, los efectivos de la Policía Nacional procedieron a la identificación de dos varones y a inspeccionar el vehículo.

En el interior del mismo, concretamente bajo el asiento del copiloto, localizaron dos envoltorios con una "sustancia pulverulenta, al parecer cocaína", con un peso de 226,68 gramos.

Además, los agentes también encontraron en la guantera del coche un cuchillo de ocho centímetros de hoja.

Ante estos hallazgos, el conductor del vehículo reconoció a los agentes que esos efectos, tanto la cocaína como el cuchillo, eran de su propiedad.

Por ello, los efectivos de la Policía Nacional procedieron a su detención como presunto autor de un delito de tráfico de drogas y le y trasladaron a dependencias policiales para tramitar el atestado.

Posteriormente, el detenido pasó a disposición judicial y el juez decretó su puesta en libertad.

Según ha informado la Policía Nacional, la cantidad de droga intervenida podría haber alcanzado un valor aproximado de 12.461 euros en el mercado ilícito.