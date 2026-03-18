El detenido por el crimen machista de Pedreña pasa a disposición judicial - JUAN MANUEL SERRANO ARCE-EUROPA PRESS

SANTANDER 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El hombre detenido el pasado domingo 15 como presunto autor del asesinato, un día antes, de su pareja, M.L.R., de 64 años, en la localidad cántabra de Pedreña ya ha pasado a disposición judicial.

El detenido, escoltado por varios coches de la Guardia Civil, ha llegado al Tribunal de Instancia de Medio Cudeyo a las 10.01 horas, donde le tomará declaración la jueza de la plaza número 2, de guardia cuando ocurrieron los hechos.

La víctima falleció el sábado por asfixia compatible con estrangulamiento, según los resultados provisionales de la autopsia, y al día siguiente por la mañana fue detenida su pareja, un hombre de 52 años, que ha pasado a disposición judicial una vez agotado el plazo legal de 72 horas desde su detención.

La mujer, nacida en Madrid y que residía en Pedreña desde hace unos años, no tenía hijos menores de edad y tampoco existían denuncias previas por violencia de género contra el supuesto agresor, que no obstante había sido condenado por dos casos en Madrid, uno en 2011 y otro en 2019, aunque en la actualidad ya estaban inactivos en el Sistema Viogen.

Por su parte, la Policía Judicial de la Guardia Civil de Cantabria continúa la investigación del asesinato, que el Ministerio de Igualdad ha confirmado como un crimen machista.