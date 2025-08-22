Detenido por grabar con su móvil a personas mientras se duchaban en un gimnasio de Santander

El hombre está en libertad provisional y tiene una orden de alejamiento del centro deportivo

SANTANDER, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Santander por grabar con su teléfono móvil a personas, mayoritariamente mujeres, sin su conocimiento ni consentimiento, en la vía pública, en las zonas comunes de un gimnasio e incluso mientras se duchaban en el vestuario.

La Policía Nacional ha detenido al hombre como presunto autor en un delito de descubrimiento y revelación de secretos. Las grabaciones que se le han intervenido en su teléfono móvil mostraron una progresión en su comportamiento delictivo.

Y es que comenzó grabando a mujeres en plena vía pública, pasó a realizarlo en zonas comunes de un gimnasio y llegó a grabar a personas desnudas en las duchas individuales del vestuario mixto, ha informado la Policía en nota de prensa.

La investigación comenzó el pasado 3 de agosto, cuando la Policía Nacional recibió la llamada de una chica desde un gimnasio de Santander, en la que denunciaba que cuando se estaba duchando en una cabina individual de un vestuario mixto había observado un teléfono móvil con las cámaras orientadas hacia ella a través de un hueco existente en la parte superior.

Según relató, la mujer en ese momento comenzó a gritar y escuchó cómo alguien abandonaba la cabina individual contigua a la suya, lugar donde había visto el teléfono, cuya forma y color describió a los agentes.

La afectada llamó a la Policía, se vistió rápidamente y se dirigió al exterior del vestuario. Cuando llegaron los agentes, la mujer les comentó lo sucedido y estos, a su vez, le informaron de la conveniencia de presentar una denuncia, lo que hizo instantes después.

Los policías identificaron al resto de personas que se encontraban en el gimnasio en ese momento, ante la posibilidad que el autor de los hechos no se hubiera marchado del local, y observaron que uno de los usuarios mostraba una actitud "esquiva".

Así, tras analizar la información obtenida por los agentes intervinientes en el lugar del suceso, los datos facilitados por la denunciante y el estudio de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del gimnasio, los investigadores pudieron identificar al presunto autor de los hechos.

De esta forma, en la mañana del 13 de agosto, tras obtener la autorización judicial, se llevó a cabo un registro en el domicilio del investigado, ubicado en Santander, para la búsqueda e intervención de elementos probatorios del delito, y se procedió a la detención del implicado, al que se le incautó el teléfono móvil.

Se pudo constatar que el dispositivo móvil poseía varios vídeos de mujeres, supuestamente captados sin su conocimiento ni autorización. Entre ellos, algunos habían sido tomados en la vía pública, otros en zonas comunes de un gimnasio y los más recientes, en el mismo lugar donde se inició la investigación, los vestuarios mixtos del centro deportivo, en los que utilizaba "el mismo modus operandi que había mencionado la denunciante".

El estudio de las imágenes del teléfono del investigado permitió identificar a una nueva víctima, que posteriormente presentó denuncia, cuya grabación se había tomado también cuando se estaba duchando.

El investigado, que fue denunciado como presunto autor de delitos de descubrimiento y revelación de secretos, fue trasladado hasta la Jefatura Superior de Policía de Cantabria, donde fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Santander de guardia, donde se acordó su puesta en libertad provisional con la imposición de medidas cautelares, entre la que se encuentra una orden de alejamiento de dicho gimnasio.