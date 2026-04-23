Detenido por herir en la cabeza a otro hombre con la punta de metal de un bastón en un bar de Torrelavega

Comisaría de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

SANTANDER 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por agredir a otro con un bastón con punta de metal en una terraza de un bar de Torrelavega y causarle heridas en la cara y cabeza que necesitaron sutura, por las que fue ingresado en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

Según ha informado este jueves el Cuerpo, el 091 recibió el pasado 13 de marzo, a las 22.10 horas, una llamada que alertaba de la agresión.

Los agentes se personaron en el lugar donde encontraron a un hombre con heridas sangrantes en cara y cabeza, de las que fue asistido en un primero momento por el 061, que posteriormente lo trasladó al Centro de Salud del barrio Covadonga. Desde ahí, fue derivado a Valdecilla donde estuvo ingresado hasta el 15 de ese mes.

Dos horas después del primer aviso, el 091 recibió una segunda llamada en el que se informaba que el presunto agresor podría encontrarse en un local hostelero de Sierrapando.

Allí, se identificaron a varias personas y se registró el vehículo que utilizaban, en el que se encontraron un machete con una hoja de unos 46 centímetros y un bastón con la punta metálica, y por lo que los efectivos propusieron sanción administrativa por tenencia.

Fue el 18 de marzo cuando la víctima compareció en Comisaría y formuló la denuncia. En ella relató --ha trasladado el Cuerpo-- que cinco días antes, en la terraza de un bar de la capital del Besaya, hizo un comentario a un joven que tenía "una cachaba con punta de metal", que reaccionó violentamente y le golpeó con ella en diversas partes del cuerpo, ocasionándole lesiones en cara y cabeza que precisaron sutura y por las que permaneció en Valdecilla.

La Policía Nacional constató que uno de los identificados en la intervención del machete y el bastón era el presunto autor de la agresión, por lo que le detuvieron en la tarde del pasado lunes 20 por un delito de lesiones.

Una vez concluido el atestado policial, fue puesto a disposición judicial, donde se decretó su puesta en libertad.