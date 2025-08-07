Detenido un hombre cuando intentaba robar en una óptica del centro de Santander

SANTANDER 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre al que sorprendió "in fraganti" cuando intentaba robar en una óptica del centro de Santander.

Los agentes, que le han arrestado como presunto autor de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa, fue localizado en el momento que trataba de abrir la puerta del establecimiento haciendo palanca con una barra de metal.

Los efectivos de la Policía Nacional se trasladaron a las inmediaciones del establecimiento tras recibir un aviso en la Sala 091, sobre las tres de la madrugada del 1 de agosto, de que un hombre, vestido con ropas de color negro y que llevaba una mochila, podría estar intentando acceder al local comercial.

De manera inmediata, los agentes se desplazaron hasta el lugar y sorprendieron "in fraganti" a un individuo apalancando la puerta de una óptica, utilizando para ello una barra de hierro de grandes dimensiones.

Además, comprobaron que la puerta de acceso al negocio tenía el cierre superior fracturado, por lo que procedieron a la detención del sospechoso como presunto autor de un delito de robo con fuerza, en grado de tentativa.

Fue trasladado a la comisaría y, una vez finalizadas las actuaciones policiales y el atestado, pasó a disposición judicial, donde se decretó su puesta en libertad.