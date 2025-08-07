Detenido por sustraer la caja de cambios de un establecimiento hostelero de Santander

SANTANDER 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha detenido a un hombre de 54 años por sustraer la caja de cambios de un establecimiento hostelero del Paseo de Altamira, antes General Dávila.

La sustracción tuvo lugar este miércoles, sobre las 19.45 horas, cuando el establecimiento estaba a punto de cerrar y tenía ya la persiana a media altura.

En ese momento, el hombre accedió al local y sustrajo la caja donde guardaban los cambios de las ventas y trató también de forzar la caja registradora sin éxito.

Los agentes, que fueron avisados por el titular del establecimiento hostelero, identificaron y detuvieron al hombre, de 54 años, al que se instruyeron diligencias judiciales por un supuesto delito contra el patrimonio, según ha informado la Policía Local.