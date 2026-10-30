Detenido un hombre por grabar a una mujer en el baño de un local de Santander

Archivo - Un coche de la Policía Nacional llega al Palacio de la Justicia de Santander. - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Torrelavega a un hombre por, presuntamente, grabar a una mujer en el baño de un establecimiento hostelero de Santander.

Los hechos tuvieron lugar la noche del sábado 17 de octubre. Sobre la 1.00 horas del día siguiente, la Policía recibió la llamada de un hombre que explicó que, horas antes, cuando su esposa se encontraba en el baño de un establecimiento del centro de Santander, había sido grabada con un teléfono móvil a través de la rejilla de la ventana.

Posteriormente, ese mediodía, la víctima acudió a la Comisaría de Delicias, en Valladolid, para presentar una denuncia por esos hechos.

Además de lo aportado por su marido, la mujer señaló que cuando observó que una mano sujetaba un teléfono móvil al otro lado de la rejilla de la ventana del baño, con la cámara orientada hacia el interior, cogió un palito aromático de un ambientador y lo utilizó para golpear con él en la mano de la persona que sujetaba el teléfono, lo que provocó que lo retirase, y se lo comunicó al personal del establecimiento.

Por otro lado, el 20 de octubre, un responsable del citado local acudió a una comisaría de Santander para denunciar los hechos ocurridos el sábado anterior y precisó que la ventana del baño da a una zona de almacén del negocio.

El análisis de las denuncias y las diligencias realizadas por los investigadores permitieron identificar al denunciado.

Finalmente, en la mañana del 27 de octubre, los agentes localizaron al investigado en Torrelavega, donde fue detenido como presunto autor de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, por lo que fue trasladado a la Jefatura Superior de Policía de Cantabria.

Tras declarar en dependencias policiales, el detenido fue puesto en libertad, aunque se le advirtió que debe comparecer ante el requerimiento judicial.

Concluida la investigación policial, el atestado fue remitido a la autoridad judicial.