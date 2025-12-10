Detenido un hombre reclamado por la justicia cuando conducía sin carné por Santander

SANTANDER 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander detuvo en la tarde del martes a un hombre que circulaba sin carné y contra el que había una orden de búsqueda por parte de un juzgado de la capital cántabra.

Los hechos ocurrieron poco antes de las 21.00 horas en la calle Repuente de la capital cántabra, donde los agentes pidieron la documentación al conductor de un turismo, un varón de 35 años, tras observar que conducía con la luz de cruce delantera derecha fundida.

Una vez identificado, se comprobó que había perdido todos los puntos del carné de conducir y no había procedido a la recuperación de su permiso.

Además, los agentes advirtieron que le constaba en vigor una orden de búsqueda, detención y personación, dictada por el Juzgado de Instrucción Número 1 de Santander.

Por todo ello, fue detenido por tener una orden de detención en vigor y por un supuesto delito contra la seguridad vial.

Además, el vehículo fue denunciado por no tener el seguro obligatorio en vigor y la ITV caducada y se retiró al depósito municipal de Ojaiz.