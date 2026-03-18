Detenido un hombre en Santander por presuntas amenazas a su expareja

SANTANDER 18 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Policía de Santander ha detenido este martes a un hombre de 35 años por presuntas amenazas a su expareja, una mujer de 36 años.
Según ha informado este miércoles la Policía Local, el martes al mediodía acudió a comisaría una mujer a presentar una denuncia por violencia de género. Manifestó que sufría amenazas por parte de su expareja, que posteriormente fue detenido por este supuesto delito.
A partir de ese momento, la víctima es asistida por agentes de la Unidad de Protección de Víctimas (OPROVIC) de la Policía Local de Santander.