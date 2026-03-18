Detenido un hombre en Santander por presuntas amenazas a su expareja

Archivo - Policías locales de Santander
Archivo - Policías locales de Santander
Europa Press Cantabria
Publicado: miércoles, 18 marzo 2026 10:01
SANTANDER 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha detenido este martes a un hombre de 35 años por presuntas amenazas a su expareja, una mujer de 36 años.

Según ha informado este miércoles la Policía Local, el martes al mediodía acudió a comisaría una mujer a presentar una denuncia por violencia de género. Manifestó que sufría amenazas por parte de su expareja, que posteriormente fue detenido por este supuesto delito.

A partir de ese momento, la víctima es asistida por agentes de la Unidad de Protección de Víctimas (OPROVIC) de la Policía Local de Santander.

