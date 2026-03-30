Detenido por intentar robar un coche en Bezana y morder a sanitarios y agredir a guardias civiles

Agentes de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

SANTANDER, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cantabria ha detenido a un hombre de 39 años de El Astillero tras intentar robar un vehículo en Bezana y morder a sanitarios del centro al que fue trasladado para ser atendido de una lesión previa en una mano, y por agredir también a varios agentes, a algunos a mordiscos también.

El sospechoso fue sorprendido cuando trataba de forzar un automóvil estacionado en el exterior de un establecimiento hostelero de Santa Cruz de Bezana el pasado jueves.

La Benemérita había sido alerta de un hombre que intentaba forzar las cerraduras de los vehículos aparcados en el lugar, al que se desplazaron varias patrullas y sorprendieron al implicado.

Comprobaron que había tratado de manipular la cerradura de al menos un coche de alta gama y cuando fueron a detener al sospechoso, desobedeció de forma reiterada las indicaciones de los agentes y se resistió de manera activa al arresto.

Una vez detenido, y como presentaba una lesión en una mano anterior a los hechos, fue trasladado al centro de salud de la localidad para que recibiera atención, y donde en varias ocasiones intentó morder al personal sanitario.

Ante esto, tuvieron que intervenir los agentes, que contuvieron al hombre para facilitar el trabajo del personal médico. Ya en dependencias del instituto armado, cuando iba ser asistido por el abogado designado, comenzó a amenazar a los agentes llegando a agredir a varios, a algunos también "a mordiscos".

El hombre, al que constan 14 detenciones por parte de la Guardia Civil, pasó a disposición judicial el sábado, también como presunto autor de un delito de desobediencia grave y de atentado a agentes de la autoridad.

Esta actuación ha sido realizada por efectivos de la Guardia Civil de Santander, Camargo y de la Unidad de Seguridad Ciudadana, y han contado con la colaboración de la Policía Local de Bezana, ha informado el instituto armado en un comunicado.