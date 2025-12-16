Detenido en el polígono de Candina con una pistola cargada

Pistola intervenida - CNP

SANTANDER 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en el polígono de Candina, en Santander, que llevaba una pistola cargada y no tenía licencia de armas.

El viernes 11 por la mañana, los agentes que patrullaban por Candina observaron un vehículo estacionado en el arcén, cuyo conductor mostró una actitud vigilante respecto a los agentes, lo que generó sus sospechas.

Por ello, procedieron a dar el alto al vehículo, que acababa de iniciar su marcha, extremando las medidas de seguridad tanto para el tráfico como para ellos mismos. Indicaron al conductor que aparcara el vehículo en un lugar concreto donde no interrumpía la circulación.

Acto seguido procedieron a su identificación y cacheo superficial, localizando entre sus pertenencias una pistola de calibre 9 milímetros corto, alimentada con seis cartuchos en su cargador, es decir, se encontraba preparada para poder ser utilizada.

Los policías confirmaron que el hombre carecía de cualquier tipo de licencia de armas, por lo que fue detenido como presunto autor de un delito de tenencia ilícita de armas.

Fue trasladado a la Jefatura Superior de Policía de Cantabria, donde permaneció hasta la conclusión de las diligencias policiales, para pasar posteriormente a disposición judicial, que decretó su libertad.