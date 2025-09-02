Detenido un reclamado por la justicia que dio positivo en drogas en un control

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Santander - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha detenido esta madrugada a un hombre de 45 años reclamado por la justicia tras dar positivo en drogas en un control.

El hombre conducía un turismo y la Policía le solicitó la realización de la prueba de drogas en un control en la calle Segundo López Vélez. El test dio positivo en opiáceos y anfetaminas, por lo que se procedió a incoar expediente administrativo.

En la intervención, los agentes solicitaron los antecedentes del conductor y comprobaron que le constaba en vigor una orden de búsqueda, detención y personación emitida por el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Santander, por lo que fue detenido.

Por otra parte, también este lunes, sobre las 20.45 horas, en otro control preventivo en la calle Girasol, los policías identificaron y detuvieron al conductor de un vehículo, de 51 años, al existir sobre él una orden de búsqueda, detención y personación emitida por el Juzgado de lo Penal Nº 5 de Santander.

En ambos casos se han instruido diligencias judiciales, según ha informado la Policía Local de Santander.