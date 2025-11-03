Detenido tras robar una riñonera, agredir a sus dueños y huir de la Policía en patinete por el centro de Santander

SANTANDER, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre en Santander como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación ocurrido en la noche del pasado 30 de noviembre en las inmediaciones del Ayuntamiento, donde sustrajo a una pareja -ambos menores de edad- una gorra y una riñonera con dos teléfonos móviles en su interior tras agredir a la chica e iniciarse un forcejeo.

Posteriormente, huyó en patinete por las calles del centro de la ciudad al percatarse de la presencia de la Policía, que finalmente logró interceptarle en la calle José Hierro (antigua Camilo Alonso Vega).

El Centro Inteligente de Mando Comunicación y Control-091 (CIMACC-091) recibió la llamada de un chico que alertó de que un individuo le había agredido a él y a su pareja en las inmediaciones del Ayuntamiento, les había robado una gorra y una riñonera oscura y había huido del lugar en un patinete.

Los agentes se personan en el lugar y localizaron a una chica y dos chicos, todos menores de edad, que les relataron lo que había sucedido. Según su testimonio, un hombre se les había acercado caminando y con un patinete en la mano, y había iniciado con ellos una conversación aparentemente normal. Sin embargo, transcurridos unos minutos, el hombre comenzó a mostrar un comportamiento errático, elevando el tono de voz de forma agresiva.

Ante esta situación, los tres menores decidieron levantarse y abandonar el lugar, pero el individuo se abalanzó sobre la chica y la sujetó fuertemente por la espalda mientras les gritaba: "Pues la mujer no se va, se queda".

En ese instante, perdió el equilibrio ambos cayeron suelo, por lo que la víctima fue auxiliada por su pareja, quien intervino para liberarla y se inició un forcejeo entre ellos. Al final, los tres menores lograron huir del lugar de los hechos.

Varias patrullas iniciaron un dispositivo de búsqueda por la zona para localizar al sospechoso y, minutos después, una dotación policial vio a alguien que coincidía con la descripción facilitada, a bordo de un patinete en la calle Cisneros.

Al percatarse de la presencia policial, éste emprendió una huida a gran velocidad por calles céntricas, circulando en dirección prohibida y "poniendo en riesgo a peatones y conductores", según ha informado el Cuerpo.

Durante esta persecución, otra dotación policial se topó con el sospechoso en la calle José Hierro, pero al percatarse nuevamente de que había policías, aceleró su marcha y volvió a circular a gran velocidad por la acera, desoyendo las órdenes de los agentes, quienes al final consiguen interceptarlo al inicio de dicha calle.

Ante la existencia de indicios suficientes que apuntaban a su presunta implicación en los hechos, los agentes le detuvieron como supuesto autor de un delito de robo con violencia e intimidación y le trasladaron a las dependencias policiales para instruir diligencias. Posteriormente fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su puesta en libertad.