Detenido en Santander por agredir a su hijo de 17 años tras una discusión

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SANTANDER 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha detenido este lunes a un hombre de 50 años por un supuesto delito de violencia doméstica tras agredir a su hijo de 17 años tras una discusión.

Los agentes identificaron al hombre sobre las 16.45 horas en la calle José Martínez Mazas, porque, momentos antes, tras una discusión en el domicilio familiar, había agredido a su hijo.

La Policía ha instruido diligencias para el juzgado por un supuesto delito de violencia doméstica y a partir de ese momento, el menor será asistido por agentes de la Unidad de Protección de Víctimas (OPROVIC) de la Policía Local de Santander.