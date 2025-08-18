Detenido en Santander un conductor italiano con un carné falso

SANTANDER 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander detuvo anoche a un conductor italiano de 46 años tras presentar a los agentes un permiso de conducir falso cuando le interceptaron durante un control en la calle Segundo López Vélez.

La Policía le paró a la una de la madrugada y le solicitó la documentación personal y del vehículo. Una vez identificado, presentó a los agentes un carné de conducir alemán, que seguidamente comprobaron que era falso, por lo que le detuvieron e instruyeron diligencias judiciales por un supuesto delito de falsedad en documento público.

El vehículo fue retirado por una grúa urbana al depósito municipal de Ojáiz.

Por otro lado, la Policía Local ha atendido esta mañana dos accidentes de circulación con dos heridos que han sido atendidos por el 061 y trasladados en ambulancia al Hospital Valdecilla.

El primero de ellos ha tenido lugar en la calle José Hierro a las 8.20 horas, donde un conductor de 54 años se ha salido de la vía y ha chocado contra otros dos vehículos que estaban aparcados.

Menos de una hora después, a las 9.10, un turismo y una motocicleta han colisionado por alcance en la calle Cajo y ha resultado herida la motorista, una mujer de 46 años.