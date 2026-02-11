Detenido en Santander un conductor de patinete eléctrico sin carné ni domicilio, que iba a más de 25 km/h

Archivo - Patinetes eléctricos - AYUNTAMIENTO ARRASATE - Archivo

SANTANDER 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha detenido al conductor de un de patinete eléctrico, que no tenia carné ni domicilio conocido, y que llegó a circular a más de 25 kilómetros por hora al tratar de huir de los agentes.

Sobre la una de la madrugada de este miércoles, en la calle Los Ciruelos, los policías observaron un vehículo que por sus características externas aparentaba ser un patinete eléctrico, que circulaba a una velocidad excesiva.

Por este motivo, dieron el alto al conductor, que lo ignoró, por lo que se inició una breve persecución hasta la calle Ricardo León, donde consiguieron detenerlo.

Dado que en la persecución se superó la velocidad de 25 kilómetros por hora y que, por este motivo, para conducir el patinete sería necesario poseer el permiso de conducción AM o superior, se le trasladó hasta la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía para su identificación, ya que no tenía documentación, aunque sí dijo que no tenía ningún permiso de conducir.

Una vez identificado, al carecer efectivamente de cualquier permiso de conducir, no poder acreditar un domicilio conocido y no aportar fianza suficiente de acudir ante la autoridad judicial en el momento en que fuera citado, se procedió a su detención por un supuesto delito contra la seguridad vial, concretamente por conducir sin haber obtenido nunca un permiso/licencia de conducir.