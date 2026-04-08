Detenido en Santander un hombre reclamado por acoso en Almería con un coche de alquiler sustraído en Lorca

Vehículo de la Policía Nacional - CNP

SANTANDER 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido el pasado viernes, 3 de abril, a un hombre con una reclamación judicial por un delito de acoso dictada en Almería que se encontraba en un coche de alquiler que había sido sustraído en la localidad murciana de Lorca.

El sujeto ha sido detenido como presunto autor de un delito de apropiación indebida de un vehículo a motor, cuyo robo se había denunciado e mediados de diciembre de 2025 en dependencias de la Guardia Civil de Lorca.

En la noche del 3 de abril, a los agentes que patrullaban por la zona de La Albericia les llamó la atención un vehículo parado en la vía pública, con un hombre en su interior que parecía desorientado.

Los policías lo identificaron y comprobaron que le constaba una reclamación judicial incoada por el Juzgado de lo Penal número 6 de Almería, por un delito de acoso contra la libertad de las personas.

También verificaron la matrícula del vehículo y comprobaron que había sido denunciada su sustracción en Lorca a mediados del pasado mes de diciembre.

Por ello, fue detenido como presunto autor de un delito de apropiación indebida de un vehículo propiedad de una empresa de alquiler de coches, y por una reclamación judicial por un delito de acoso contra la libertad de las personas.

A continuación, fue trasladado a dependencias policiales, donde permaneció hasta su puesta a disposición del juzgado, que decretó su puesta en libertad provisional.