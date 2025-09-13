Detenido en Santander un hombre reclamado por la Justicia de Béjar que conducía sin carné y dio positivo en drogas

SANTANDER 13 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Policía Local de Santander ha detenido este viernes sobre las 21.00 horas a un hombre de 22 años sobre el que existe en vigor una orden de búsqueda, detención y personación, dictada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Béjar.
El implicado fue identificado cuando los agentes dieron el alto a un turismo, que conducía sin haber obtenido nunca el permiso de circulación.
Además, durante la actuación, el joven dio positivo en cocaína y cannabis, y se incautó de su vehículo un trozo de una sustancia supuestamente hachís, un envoltorio con restos de lo que pudiera ser cocina y un bastón con punta metálica.
Por otro lado, los agentes han incoado este viernes y sábado expediente administrativo contra otros ocho conductores por dar positivo en alcohol y otros siete por dar positivo en drogas.