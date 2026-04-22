Detenido en Santander por manipular imágenes de mujeres para añadir contenido sexual y difundirlas

Detenido un hombre en Santander por manipular y difundir imágenes íntimas de mujeres sin su consentimiento - CNP

SANTANDER, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Santander por manipular imágenes de mujeres para añadir contenido sexual y difundirlas sin su consentimiento. Las cinco víctimas identificadas eran parejas del implicado o amigas.

El sujeto ha sido detenido por tres supuestos delitos relacionados con la manipulación y difusión de imágenes íntimas de mujeres mediante técnicas de inteligencia artificial, así como por vulneraciones graves de la intimidad.

El CNP ha informado este miércoles que la investigación se inició en enero, cuando una mujer acudió a la Jefatura para denunciar que en redes sociales y en un chat de una aplicación de mensajería instantánea habían aparecido imágenes suyas editadas con inteligencia artificial para añadirle contenido sexual.

La investigación policial consiguió identificar al presunto autor, que seguía a la víctima en las redes sociales. Fue localizado en febrero y detenido como presunto autor de delito de descubrimiento/revelación de secretos.

También se intervino su teléfono, que los investigadores no pudieron examinar al cierre del atestado policial al no contar con autorización judicial.

Por ello, el detenido pasó a disposición del juez, que decretó su puesta en libertad.

La investigación continuó y, una vez conseguida la autorización judicial, los agentes analizaron el contenido del móvil intervenido al investigado, que incluía abundante material multimedia manipulado con una aplicación de inteligencia artificial que transformaba las imágenes de la víctima dotándolas de contenido erótico.

Los investigadores lograron identificar a otras cuatro mujeres víctimas de hechos similares, todas ellas parejas sentimentales del implicado o amigas. Esta identificación se consiguió tras el análisis del contenido del móvil así como por la colaboración de una de las nuevas víctimas identificadas.

Ante este hecho, los agentes volvieron a detenerle como presunto autor de delitos de acceso ilegal informático, malos tratos por violencia contra la mujer y, descubrimiento y revelación de secretos.

Además, se registraron dos domicilios vinculados al investigado, ubicados en Santander y Camargo, en este último caso, con la colaboración de la Policía Local de esta localidad.

Fruto de los registros, los agentes intervinieron diversos equipos informáticos, de los que se obtuvieron evidencias relevantes relacionadas con los hechos. Incluso tenía varios archivos de vídeo que obtuvo accediendo a las cámaras de seguridad del comercio de una de las víctimas, con la que había tenido una relación sentimental, con el objeto de controlarla en su horario laboral.

Finalizado el atestado policial, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su puesta en libertad.