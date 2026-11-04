Detenido en Santander por violar la orden de alejamiento de su expareja, que sufrió un ataque de ansiedad

Archivo - Imagen de recurso de la Policía Local de Santander.- Archivo - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha detenido a un hombre de 55 años por saltarse la orden de alejamiento de su expareja, una mujer de 52 años que sufrió un ataque de ansiedad.

Los hechos sucedieron este martes, sobre las 18.00 horas, en la capital cántabra, donde el implicado se encontraba en la misma parada de autobús que su expareja, que tuvo que ser trasladada en vehículo policial al Hospital Valdecilla para ser atendida por un ataque de ansiedad.

Tras identificar y detener al hombre, los agentes instruyeron diligencias judiciales contra el mismo por un supuesto delito de violencia de género.

Por su parte, a partir de este momento, la víctima será asistida por agentes pertenecientes a la Unidad de Protección de Víctimas (OPROVIC) de la Policía Local de Santander, ha informado la Policía Local en un comunicado.