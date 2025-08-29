Detenidos dos hombres que transportaban 80 kilos de speed en una furgoneta en la A-67. - GUARDIA CIVIL

Se trata de la máxima incautación de esta sustancia ilegal en Cantabria desde 2011 y una de las mayores a nivel nacional este año

SANTANDER, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cantabria ha detenido a dos hombres, de 32 y 40 años y nacionalidad colombiana, tras ser interceptados cuando transportaban 80 kilos de speed en una furgoneta en la autovía A-67, a la altura de la localidad de Lantueno (Santiurde de Reinosa).

Los hechos tuvieron lugar el pasado 19 de agosto cuando una patrulla de la Guardia Civil, mientras llevaban a cabo labores de seguridad ciudadana en la autovía A-67, a la altura de la localidad de Lantueno, observaron una furgoneta que les infundió "sospechas".

Los agentes dieron el alto al vehículo, identificaron a sus dos ocupantes y comprobaron que el copiloto tenía un señalamiento en vigor de identificación y comprobación de no portar armas, por lo que procedieron a registrar el vehículo y encontraron oculto, entre diverso material de obra, una bolsa de grandes dimensiones que contenía 47 envases de plástico con "un contenido líquido de color blanquecino y frío".

Ante la posibilidad de que pudiera tratarse de algún tipo de sustancia estupefaciente, los agentes llevaron a cabo una prueba mediante una muestra del contenido, que dio positivo en metanfetamina (speed), y confirmaron que el peso total de la sustancia ilegal incautada ascendía a 80 kilogramos.

Por este motivo, los dos ocupantes fueron detenidos como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, y fueron puestos a disposición judicial.

Esta actuación supone "la mayor incautación" de esta sustancia en Cantabria desde 2011, año en el que se llevó a cabo también por la Guardia Civil de Cantabria la 'Operación Cafeto', en la que se incautaron 105 kilos de speed.

Asimismo, se trata de "una de las mayores incautaciones" de esta sustancia ilegal en España en lo que va de año, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.