Detenidos tres hombres en Cantabria que estaban en busca y captura por estafa - GUARDIA CIVIL

SANTANDER 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cantabria ha detenido a tres hombres que estaban en busca y captura por diferentes juzgados nacionales por presuntos delitos de estafa.

En un comunicado, el Cuerpo ha explicado que el primero de los arrestos, a un hombre de 28 años y residente de Vizcaya, ha tenido lugar en Arnuero, tras observar los agentes a un grupo de personas en un estacionamiento de ese municipio que le infundió sospechas.

Mientras les identificaban, a uno de los implicados se le encontró un trozo de hachís, le quitaron la sustancia y le denunciaron por tenencia de drogas en la vía pública, mientras que a otro de los involuctrados se comprobó que tenía en vigor tres órdenes judiciales de búsqueda, detención y personación, por lo que se puso en conocimiento de las autoridades judiciales.

Por otra parte, el segundo de los arrestos tuvo lugar en Pontejos, en Marina de Cudeyo, cuando una patrulla de la Benemérita paró un vehículo en el que viajaba un joven de 23 años y residente en Vizcaya, que fue detenido por estar reclamado por la justicia de Almería con orden de búsqueda, detención y personación.

Ese mismo día, el instituto armado recibió una llamada de un vecino de Guriezo porque había una persona sospechosa en una zona de viviendas. Agentes desplazados al lugar localizaron a un hombre de 50 años y vecino de Cantabria, y tras su identificación verificaron que estaba reclamado por un juzgado de Santander, por lo que fue detenido.

Todos ellos estaban siendo buscados por presuntos delitos de estafas.