Detienen a un hombre de 51 años pillado robando tuberías de cobre en un edificio de Polanco

SANTANDER, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cantabria ha detenido a un hombre de 51 años y vecino de Torrelavega como presunto autor de un delito de robo tras ser sorprendido 'in fraganti' sustrayendo tuberías de cobre en el interior un edificio en reforma de Polanco.

El hombre tenía ya en vigor cinco órdenes de búsqueda, detención y personación en diferentes juzgados de Torrelavega, todas ellas relacionadas con presuntos robos con fuerza.

Fue arrestado en la noche del pasado 4 de noviembre, cuando agentes de la Guardia Civil que prestaban servicio de seguridad ciudadana tuvieron sospechas que podía haber alguna persona en el interior del edificio, y le interceptaron cuando pretendía huir de la propiedad.

Cuando llegaron las patrullas al lugar de los hechos, le encontraron en el interior de la edificación con más de una veintena de tuberías de cobre preparadas para su traslado, que habían sido cortadas tanto del exterior como del interior de la propiedad.

En una primera inspección, localizaron las tuberías en el jardín de la edificación, algunas cortadas del interior y que habían sido arrojadas por una de las ventanas, y otras seccionadas de conexiones exteriores de la casa. Entre los tubos cortados se encontraron también algunos con llaves de paso y conexiones de la instalación.

También hallaron al detenido bolsas de rafia para el traslado de las tuberías y le intervinieron diferentes herramientas con las que forzaba y cortaba las canalizaciones.

Tras las primeras inspecciones se consideró que buena parte de esas tuberías pueden ser de las que dan servicio de calefacción al edificio, aunque está pendiente la valoración de los tubos y daños causados.

La Guardia Civil ha recordado que el pasado mes de octubre también detuvo a dos personas por otro robo de tuberías de cobre, en esa ocasión pertenecientes a la canalización del gas en una urbanización del término municipal de Piélagos, que produjo un escape con riesgo para los residentes.