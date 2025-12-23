La DGT entrega a la Policía Local de Piélagos 50 kits para realizar test de drogas a conductores - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Jefatura Provincial de Tráfico de Cantabria, dependiente de la Dirección General de Tráfico (DGT) del Ministerio del Interior, ha entregado a la Policía Local de Piélagos 50 kits para realizar test de drogas a conductores.

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, y la subjefa provincial de Tráfico, Nuria Colsa, han entregado el material al alcalde de Piélagos, Carlos Caramés, en un acto celebrado este martes en el Ayuntamiento tras la reunión de la Junta Local de Seguridad.

Esta entrega de kits se enmarca en los acuerdos de colaboración que mantiene la DGT con los ayuntamientos en los que hay policías locales, a los que aporta equipos y material para conseguir mayor efectividad y garantizar la seguridad vial, como vehículos, etilómetros y radares, ha informado la Delegación del Gobierno.

Los kits facilitan la posibilidad de detectar y respaldar un positivo por drogas, detectando hasta cinco sustancias mediante una muestra salival que es posteriormente analizada en laboratorios autorizados, garantizando la cadena de custodia.

Casares ha destacado que estos 50 kit de prueba de drogas refuerzan las labores en detección de sustancias por parte de la Policía Local. "El esfuerzo compartido y la colaboración entre administraciones es la mejor forma de reforzar la seguridad vial y la prevención", ha señalado.

Además, para evitar que conductores que hayan consumido alguna sustancia psicotrópica circulen por la red viaria, la Dirección General de Tráfico realiza a lo largo del año varias campañas de vigilancia de alcohol y drogas en la conducción, en las que colabora activamente la Policía local de Piélagos, controlando este factor de riesgo que incrementa la tasa de incidencia de accidentes y la gravedad de los mismos.

La sanción por conducir con presencia de drogas en el organismo es de 1.000 euros y la retirada de seis puntos del permiso de conducción. Si la presencia de droga en el organismo influye en la conducción se da traslado a la vía penal y puede llevar aparejada una pena de prisión de tres a seis meses, una multa de 6 a 12 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días; y, en cualquier caso, privación del derecho a conducir vehículos a motor uno a cuatro años.

JUNTA LOCAL DE SEGURIDAD

Por otro lado, el delegado del Gobierno y el alcalde de Piélagos han presidido la Junta Local de Seguridad en la que se ha dado cuenta de una disminución del 4,8% de las infracciones penales hasta septiembre en comparación con los primeros nueve meses de 2024.

En la reunión, Casares ha detallado que el descenso delictivo en el municipio es atribuible a la delincuencia convencional que ha disminuido un 22,1% ya que, por el contrario, la cibercriminalidad se ha incrementado un 23,6%.

Entre los hechos delictivos que más desciendes, ha apuntado la caída de un 45,6% de los robos con fuerza en viviendas y establecimientos, con un descenso concreto del 50% en el caso de las viviendas y un 22,2% en establecimientos.