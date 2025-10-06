La DGT inicia este lunes una campaña de control y vigilancia de las distracciones al volante

Archivo - Control de tráfico de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

En 2024 fueron denunciados en Cantabria 1.432 conductores por usar el teléfono móvil

SANTANDER, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) inicia este lunes, y hasta el 12 de octubre, una campaña especial para el control y vigilancia de las distracciones al volante ya que son la causa el 18 por ciento de los siniestros viales y del 30% de los accidentes con víctimas mortales.

En Cantabria, hasta 180 agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, junto a las policías locales, vigilarán en Cantabria todo tipo de distracciones tanto en las vías interurbanas como en las del ámbito urbano, ha informado la Delegación del Gobierno en la comunidad autónoma.

Además, a la vigilancia a pie de carretera, se sumarán los medios automatizados de los que dispone la DGT, con 245 cámaras instaladas en las carreteras de todo el país, a través de las cuales se puede constatar, entre otras cosas, si el conductor hace uso del móvil mientras conduce.

Y es que, según los datos de la Encuesta electrónica sobre las actitudes de los usuarios de las carreteras (ESRA-2023), los conductores españoles afirman tener baja consideración de respecto a los riesgos del uso del móvil.

Dicho estudio recoge que el 22,2% de los conductores españoles reconocieron realizar llamadas telefónicas sin usar manos libres en el móvil frente a un 58,6 que sí lo usó; además, un 24,7 de los conductores reconoció leer mensajes de texto y seguir redes sociales mientras conducía.

En esta misma campaña en octubre de 2024, en Cantabria se denunció a 202 conductores, 100 de los cuales fueron por conducir utilizando manualmente el teléfono móvil.

Además, a lo largo de 2024 fueron denunciados en la comunidad 1.432 personas por conducir utilizando el teléfono móvil.