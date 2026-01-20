La DGT pone en marcha una campaña de control del transporte escolar, que en Cantabria utilizan más de 16.000 alumnos - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha este lunes 19 y hasta el próximo viernes, 23 de enero, una nueva campaña especial de vigilancia y control de la seguridad de los vehículos de transporte escolar, que en Cantabria utilizan a diario 16.062 alumnos en las 525 rutas establecidas este curso, en las que desarrollan su servicio hasta 603 vehículos.

Según ha informado este martes la Delegación del Gobierno, cada día, más de 600.000 escolares en toda España utilizan este tipo de transporte y, aunque las tasas de accidentalidad "son mínimas demostrando que se trata de un sector seguro", es necesario continuar garantizando esa seguridad.

Por ello, hasta 180 agentes del Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Cantabria y las policías locales de aquellos municipios que decidan sumarse a la campaña, intensifican esta semana las inspecciones sobre estos vehículos, comprobando que las autorizaciones y documentos que deben tener son los correctos para la prestación del servicio.

Además, los agentes verificarán que las condiciones técnicas y los elementos de seguridad del vehículo son los que exige la normativa, así como los requisitos especiales que debe cumplir el propio conductor.

La velocidad inadecuada y las distracciones son las principales causas de los accidentes en los que están implicados este tipo de vehículos, por lo que se controlará especialmente que se circula a la velocidad permitida y que no se hace uso del teléfono móvil u otros aparatos que supongan distracción. También se realizarán controles de alcohol y otras drogas entre los conductores.

Además, debido a la importancia que tiene el cinturón de seguridad en caso de accidente, se prestará especial atención al uso de estos en aquellos autobuses escolares que los lleven instalados.

En enero del pasado año se llevó a cabo una campaña similar en Cantabria en la que fueron controlados 145 vehículos y que se saldó con 34 denuncias, la mayoría por infracciones administrativas en materia de documentación.