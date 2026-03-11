Un diálogo imposible entre Ensor y Solana centra la muestra 'Mascarada de sobremesa' de José Luis Serzo en el MAS

Serzo y Méndez durante la presentación de la exposición - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria (MAS) inaugurará este miércoles, a las 19.00 horas, la exposición 'Mascarada de sobremesa. Tributo a un incómodo silencio entre Ensor y Solana', un proyecto reciente del artista José Luis Serzo en el que el creador imagina un encuentro imposible entre dos figuras fundamentales del arte europeo: James Ensor y José Gutiérrez Solana.

La exposición reúne pinturas, dibujos y piezas escultóricas que giran en torno a una escena central: una mesa compartida por ambos pintores históricos, sobre la que se acumula un exuberante banquete de máscaras --elemento central en el imaginario de los dos artistas--, criaturas grotescas y naturalezas muertas simbólicas.

La serie funciona como una metáfora visual sobre el diálogo entre dos tradiciones pictóricas marcadas por lo carnavalesco, lo grotesco y la crítica social, y propone al visitante, además de una experiencia que combina pintura, escultura e instalación, participar en una escena suspendida entre el teatro, la alegoría y la historia del arte, donde el silencio entre dos pintores del pasado se transforma en una conversación abierta.

La concejala de Cultura, Noemí Méndez, ha presentado la muestra junto al propio Serzo y ha subrayado que esta propuesta vuelve a situar al MAS como un espacio de reflexión y diálogo en torno al arte contemporáneo y su relación con la historia del arte.

Además, Méndez ha destacado las múltiples conexiones que el artista mantiene con el museo santanderino y con su programación, ya que es un creador que "ha dialogado en distintas ocasiones con el MAS y con su colección, y ahora vuelve con un proyecto que establece un nuevo puente entre artistas de diferentes épocas".

Por otra parte, la edil ha agradecido al anterior director del MAS, Salvador Carretero, la programación que dejó comprometida para el museo y que ha permitido que proyectos como esta muestra formen parte de la agenda expositiva.

Mientras, Serzo ha explicado que 'Mascarada de sobremesa' es el resultado de un proceso creativo que nació tras una visita a la casa museo de Ensor en Ostende (Bélgica) cuando comenzó a preguntarse qué habría ocurrido si Ensor y Solana hubieran compartido una sobremesa.

Ha destacado que la exposición es fruto de un trabajo colectivo y ha definido el proyecto como "un diálogo entre dos pintores de cabecera". "Para mí era casi un acto de justicia sentarlos juntos en la misma mesa", ha señalado.

Por último, el artista ha explicado que la máscara también forma parte esencial de su propio trabajo artístico, vinculado a temas como el carnaval, el teatro o la identidad.

Nacido en Albacete en 1977, José Luis Serzo es un creador multidisciplinar cuya obra combina pintura, dibujo, escultura, instalación y narrativa visual. Su trayectoria se caracteriza por la creación de grandes relatos expositivos en los que se entrelazan la historia del arte, la literatura y la imaginación para construir universos simbólicos propios.