Dictamen favorable al convenio entre Ayuntamiento y Gobierno para renovar la cubierta del pabellón La Habana Vieja

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TORRELAVEGA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Informativa de Deportes ha dictaminado favorablemente al convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Torrelavega y el Gobierno de Cantabria que permitirá acometer la renovación integral de la cubierta del pabellón municipal de La Habana Vieja, una actuación que con una inversión de 299.178 euros está destinada a solucionar de forma definitiva los problemas de humedades, filtraciones y goteras que presenta esta instalación deportiva.

El siguiente paso será su aprobación por el Pleno de este martes, 4 de agosto, donde deberá ratificarse el dictamen y autorizarse la firma del convenio.

El documento establece que el Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Deporte, aportará hasta 200.000 euros para financiar las obras, mientras que el Consistorio asumirá la contratación, ejecución y dirección de la actuación, así como el resto de las obligaciones derivadas del desarrollo del proyecto.

En caso de que la adjudicación se realice por un importe inferior al presupuesto previsto, la aportación autonómica se reducirá proporcionalmente.

La actuación se ejecutará conforme al proyecto redactado por los arquitectos David Ceballos Fernández y Carlos Alberto Gómez Santos y contempla la renovación integral de la cubierta del pabellón, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Entre los trabajos previstos figuran el desmontaje de la cubierta existente, el tratamiento anticorrosión de la estructura metálica, la instalación de una nueva cubierta mediante paneles sándwich y placas de policarbonato para favorecer la iluminación natural, la colocación de nuevos canalones y bajantes, la renovación de remates y elementos de impermeabilización, así como la reposición de las instalaciones afectadas por las obras. El plazo de ejecución previsto es de cuatro meses.

UN PASO IMPORTANTE

El alcalde, Javier López Estrada, ha destacado que este proyecto supone "un paso importante" para seguir mejorando las instalaciones deportivas municipales y ha subrayado la colaboración institucional que hace posible esta actuación.

En este sentido, ha señalado que permitirá dar "una solución definitiva" a un problema que afecta desde hace años al pabellón de La Habana Vieja y garantizar "unas mejores condiciones" para los clubes y deportistas que utilizan diariamente esta instalación.

En la misma línea se ha manifestado el consejero de Deporte, Luis Martínez Abad, para quien esta actuación da respuesta a la necesidad de que el pabellón "disponga de unas instalaciones modernas, seguras y en las mejores condiciones para la práctica deportiva y el desarrollo de actividades culturales y sociales".

Por su parte, el concejal de Deportes, Nacho González, ha indicado que la renovación de la cubierta era una actuación "prioritaria" debido al deterioro que presenta la actual y a las incidencias que provoca durante los episodios de lluvia.

Asimismo, ha afirmado que esta intervención permitirá mejorar la funcionalidad del pabellón y asegurar su adecuado mantenimiento para los próximos años.