Diez catedráticos y seis profesores titulares de la UC toman posesión de sus cargos. - UC

SANTANDER 5 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de diez catedráticos y seis profesores titulares de la Universidad de Cantabria (UC) han tomado esta mañana posesión de sus cargos en un acto conjunto que ha tenido lugar en el Aula Magna del Edificio Interfacultativo.

La rectora, Conchi López, que ha presidido el acto, ha dado la enhorabuena a todas las personas que han tomado posesión del cargo, cuyo camino, ha señalado, "a veces largo pero cuya consecución merece la pena", tanto para ellos como para la universidad, los familiares y los grupos de investigación donde trabajan los docentes.

Por su parte, el secretario general, Julio Álvarez, ha sido el encargado de dar lectura a los nombramientos, ha indicado la UC en nota de prensa.

Los catedráticos que han prometido o jurado sus cargos son Christian Brañas, en el área de Tecnología Electrónica; Nazely Diban-Ibrahim, en Ingeniería Química; Antonio Domínguez, en Ingeniería Química; Luisa María de la Fuente, en Teoría de la Señal y Comunicaciones; Ramón Nuñez, en Fundamentos del Análisis Económico; Franco Ariel Ramírez, en Teoría de la Señal y Comunicaciones; Sergio Sanfilippo, en Economía Financiera y Contabilidad; María Fresnedo San Román, en Ingeniería Química; Carlos Thomas, en Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica, y Rafael Valiente, en Física Aplicada.

A continuación, han tomado posesión como profesores titulares de la UC Luis Francisco Díez, en el área de Ingeniería Telemática; Adolfo Cosme Fernández, en Economía Aplicada; Soraya Hidalgo, en Fundamentos del Análisis Económico; Lorena Remuzgo, en Métodos Cuantitativos para Economía y Empresa; Mercedes Nuria Sánchez, en Fundamentos del Análisis Económico, y Ana Victoria Villar, en Farmacología.