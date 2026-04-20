El director de la Escuela de Náutica destaca el "excelente" momento para el sector, "con un 100% de empleabilidad"

Celebración de San Telmo en la Escuela Técnica Superior de Náutica de la UC - UC

SANTANDER 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La festividad de San Telmo, patrón de los navegantes, reunió a profesores, estudiantes y representantes del sector marítimo y naval en un acto institucional en la Escuela Técnica Superior de Náutica de la Universidad de Cantabria (UC), en el que su director, Andrés Ortega Piris, destacó el "momento excelente" que atraviesan la ingeniería náutica, naval y marina, "con un cien por cien de empleabilidad".

La jornada puso de relieve un año más la tradición, innovación y "compromiso" que definen la formación en navegación e ingeniería naval impartida en la Escuela, que cuenta con 450 estudiantes matriculados, el 54% de ellos de fuera de Cantabria.

Ortega Piris subrayó en su intervención el papel "esencial" de la navegación y la industria marítima "en el desarrollo de la humanidad", y reivindicó la vigencia de los valores del mar y su papel "estratégico" en la construcción de sociedades sostenibles y abiertas al mundo.

En este sentido, resaltó la "formación integral y comprometida" que reciben los estudiantes, orientada a dotarlos de "altas competencias técnicas, liderazgo, trabajo en equipo" y un "firme compromiso con la sostenibilidad y el respeto al medio marino".

Gracias a ello, la inserción laboral de sus titulados es "prácticamente del cien por cien". "Tanto los graduados en Ingeniería Náutica como en Ingeniería Marina tienen el puesto de trabajo garantizado, porque hay una demanda enorme de oficiales a bordo de los buques, tanto españoles como extranjeros", afirmó.

Además, destacó su versatilidad, ya que "no solo pueden embarcar, sino que también tienen la opción de trabajar en tierra, especialmente los oficiales de máquinas, que están muy demandados por la industria naval".

De hecho, reconoció que la "presión del mercado" es tal que "muchas veces es difícil contener a las empresas, porque vienen a buscar a los estudiantes cuando aún no han terminado sus estudios". En el caso de los estudios de Arquitectura Naval, que comenzaron hace dos cursos, "existe una demanda nacional de unos 700 ingenieros navales al año, y entre todas las Escuelas de España apenas conseguimos cubrirla".

El director también destacó que los egresados "están muy bien considerados y, además, muy bien pagados", de hecho "lideran los rankings salariales en su primer año tras graduarse".

A su juicio, esto es fruto de "décadas de trabajo" por parte del centro, de adaptación a normativas internacionales y de una "fuerte inversión" en tecnología, lo que se traduce "en que las empresas vienen directamente a la escuela a captar talento".

NUEVOS ESTUDIOS

Como novedad, avanzó que el próximo curso comenzarán los estudios para una nueva titulación de oficiales en la marina mercante: los oficiales electrotécnicos. Una especie de informáticos y electrónicos que ahora van a bordo para controlar los sistemas informáticos "tan sofisticados" de los barcos. Así, la de la UC será la tercera escuela en España que impartirá estos estudios.

A esta titulación se suma el nuevo máster en Ingeniería Naval y Oceánica, un complemento "natural" para el alumnado de Arquitectura Naval.

Ortega Piris también hizo balance de los hitos logrados en el curso, entre los que destacó la ampliación y adaptación de los títulos vinculados a la especialidad ETO y a la arquitectura naval, los éxitos del proyecto Vaucan, y la creación de la Conferencia de Directores de Escuelas de Náutica como espacio de coordinación y cooperación institucional.

También intervino Daniel Berasategui, director corporativo para la zona norte de España de Boluda Corporación Marítima, y recientemente nombrado Alumni Distinguido de la UC, quien ofreció una reflexión sobre el papel del marino mercante en el contexto actual del negocio marítimo y la logística global.

Con el título 'El marino mercante: presente y futuro para el negocio marítimo y su logística', destacó que más del 80% del comercio mundial se mueve por mar y que detrás de cada buque hay algo más que tecnología o inversión: "hay conocimiento aplicado, criterio operativo y toma de decisiones en entornos de intensa complejidad".

En este sentido, explicó que el marino mercante "no es solo un profesional del mar, sino un profesional del sistema marítimo". Y es que, "cuando el sistema falla, no lo sostiene la tecnología; lo sostiene el criterio del marino".

El acto institucional, celebrado el viernes en el salón de actos de la Escuela, contó también con la intervención de la vicerrectora de Sostenibilidad y Espacios, María Margallo, y la concejala de Empleo de Santander, Isabel Gómez-Barreda.

PREMIOS EXTRAORDINARIOS

Durante el evento, representantes de las empresas Astander, Pérez, Boluda Corporación Marítima y Grupo GOF y la Real Liga Nacional Española entregaron los premios extraordinarios de fin de carrera, que reconocen la excelencia académica a los estudiantes con el mejor expediente de su promoción.

En el curso 2024/2025, los galardonados han sido Juan Miguel Tezanos Martín (del grado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo), Marina del Carmen Luna Ealo de Sal (del de Ingeniería Marina), Alberto Ruiz Díaz (Ingeniería Marítima), Eduardo Luis González (máster en Ingeniería Náutica y Gestión Marítima) y Claudia Pozueta García (máster en Ingeniería Marina).

También se hizo entrega del premio a los ganadores del concurso de ping pong, Marcos Hurtado (campeón) y Samuel Laso (subcampeón), según ha informado la UC en nota de prensa.