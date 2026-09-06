El director de Faro Santander cree que transformará la ciudad y espera más de 200.000 visitantes anuales

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SANTANDER 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director de Faro Santander, Daniel Vega, ha augurado que este nuevo espacio cultural, que "tendrá un impacto innegable", transformará la ciudad y espera recibir a más de 200.000 visitantes al año.

En una entrevista de RNE, recogida por Europa Press, Vega ha pedido a la sociedad que no entre en el equívoco de pensar que este nuevo centro cultural tendrá el mismo impacto que el Museo Guggenheim Bilbao, puesto que son dos planteamientos "completamente distintos".

"Estamos hablando de una rehabilitación exquisita de un edificio ya existente y de una superficie mucho menor. Creo que sería un equívoco enfocarlo de esa manera", ha advertido acerca de este nuevo espacio que se inaugurará este lunes, 7 de septiembre, con la presencia del Rey de España, Felipe VI, entre otras autoridades.

Vega ha explicado que en Faro Santander se presentará la colección de obras maestras del Banco Santander "de manera continuada", ya que cuenta con alrededor "de un millar largo de pintura y escultura de obra mayor". "Tenemos para muchos años", ha dicho.

"La intención que tenemos es presentar la colección de la manera más dinámica posible, que los santanderinos, los cántabros, y que todos los que se acerquen a Faro tengan la posibilidad de ir conociéndola poco a poco", ha puntualizado.

Respecto a la calidad del contenido, ha subrayado que es "digno de un museo de bellas artes" y que "no existe a día de hoy".

El director de Faro Santander ha dejado claro que este centro tendrá "un papel protagonista" en la "revolución cultural" que está viviendo la ciudad, gracias al Centro Botín, el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC), que llegará próximamente, o el Centro Asociado Museo Reina Sofía-Archivo Lafuente.

Sobre este anillo cultural del centro de la ciudad, Vega ha subrayado que Faro Santander está "tendiendo puentes" con otros espacios de arte como el Centro Botín o la Fundación Santander Creativa del Ayuntamiento de Santander.

Así, ha matizado que, en estos momentos, y a un día de abrir sus puerta, está tratando de ver de qué manera pueden colaborar con los diferentes centros.

"Se está mencionando habitualmente este gran número de proyectos culturales, pero creo que lo significativo de todo esto es que el modelo es bastante genuino en el sentido de que cada uno de ellos es muy diferente", ha apostillado.

Y es que, a su juicio, Santander "tiene la suerte" de que la apuesta que se ha realizado va a permitir configurar una serie de museos que son "muy distintos unos de otros", algo que, ha destacado, "no sucede siempre".

En este sentido, ha apuntado que ahora los diferentes museos tienen que entender el papel que le toca inicialmente a cada uno y "trabajar de manera muy colaborativa" para poder llegar a conversaciones para ver de que manera pueden coordinarse para tratar, por ejemplo, de no inaugurar exposiciones en la misma semana.