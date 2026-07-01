El director de FEDEA asegura que Cantabria saldría perdiendo con la reforma de financiación autonómica

Archivo - El director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), Ángel de la Fuente, participa en el Foro Económico de El Diario Montañés, en el Hotel Bahía. - César Ortiz - Europa Press - Archivo

SANTANDER 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), Ángel de la Fuente, ha asegurado que con la nueva reforma de financiación autonómica que quiere implantar el Gobierno de España, Cantabria "saldría perdiendo".

Durante la ponencia en el Foro Económico del Diario Montañés, 'La situación económica de España: luces, sombras y retos externos e internos', ha opinado que este nuevo modelo "mejoraría bastante" a las comunidades que ahora están peor tratadas, que son Murcia, Valencia, Andalucía y Castilla-La Mancha, mientras que las regiones que están bien situadas, "por encima de la media" con Cantabria como "un claro ejemplo", perderían.

"Hasta cierto punto a mí no me parece mal. Para arreglar una distribución en la que hay gente que está demasiado abajo, los que están demasiado arriba tienen que perder en términos relativos. Si no, no hay manera de arreglarlo", ha dicho.

Por otro lado, De la Fuente ha subrayado que este nuevo sistema de financiación "tiene una cosa positiva importante", que es que simplifica el sistema de financiación que hay ahora mismo.

Y es que, ha explicado que tiene un núcleo "muy razonable", que es el fondo de garantía de servicios públicos fundamentales, "que hace bien lo que tiene que hacer", porque redirige recursos de las zonas donde hay mayor financiación en relación con sus necesidades a las regiones pobres.

Sin embargo, ha lamentado que tiene un problema que es que "encima de ese núcleo sensato" se ha puesto una estructura que es "una lotería".

"O sea, tiramos el dinero al alto y vemos dónde cae, y esa lotería, que son los fondos de suficiencia, de convergencia, de cooperación y de competitividad, destroza la lógica del modelo. Acabamos con un grado de desigualdad en financiación muy alto y un reparto que es caprichoso", ha criticado.

También ha destacado que esta nueva reforma que plantea el Ejecutivo hace una cosa "muy buena", que no la lleva a su conclusión lógica pero inicia el camino de reducir el peso relativo de la parte "insensata" del sistema de financiación, que es el Fondo de Garantía, el cual canaliza alrededor de un 80% de los recursos, aunque el otro 20 "se reparte de aquella manera, y eso es lo que genera los problemas".

"Cuando lo que se reparte de aquella manera se hace más pequeño, hay una mejora clara en la distribución, porque tiramos al aire una cantidad menor que antes. El problema es que lo que reemplaza la lotería es una cosa muy dirigida a darle dinero al que queremos, y eso no es una buena idea", ha sentenciado.

En este sentido, ha afirmado que el Gobierno de España está haciendo "un esfuerzo claro" por mejorar la financiación catalana, por lo que con la nueva reforma "Cataluña mejoraría bastante".

"Una parte de esto seguramente es defendible, pero otra parte menos. Cataluña y Madrid son dos comunidades gemelas en términos de financiación y siempre han estado más o menos en el mismo sitio, tienen problemas parecidos y niveles de renta parecidos. Entonces, aquí se intenta primar mucho a Cataluña, pero no a Madrid. Y esto genera cosas chocantes", ha puntualizado el director de FEDEA.

Y ha criticado el Fondo IVA Pymes, porque, a su juicio, "hay alguien que se ha pasado un año estrujándose los sesos en el Ministerio de Hacienda para encontrar una variable que permita darle ocho veces más dinero a Cataluña que a Madrid y sólo ha encontrado esta".

Y, aunque "tiene mérito" haber encontrado esa fórmula, cree que es una medida "bastante absurda".

Por ello, ha insistido en que si hay que darle más dinero a las regiones que están peor tratadas, a Cataluña y a Baleares, "que son comunidades bastante ricas", y un poco más a Madrid, el dinero tiene que salir de algún lugar, lo que hace a las demás regiones perder "en términos relativos, no en términos absolutos".

"LA ECONOMÍA DE ESPAÑA ESTA AGUANTANDO GRACIAS A FACTORES AJENOS" Por otro lado, Ángel de la Fuente ha asegurado que la economía nacional está aguantando "mejor" de lo que esperaba hace años, aunque ha reconocido que no está yendo mal "gracias a factores externos".

Ha opinado que aunque la situación económica mundial vive un momento "muy complicado", España está teniendo "vientos de cola" que le están ayudando a crecer.

En esta misma línea, ha elogiado que el país tiene "una inmigración fuerte, una gran evolución del turismo, buenos Fondos Europeos, una buena relación comercial con EEUU y que está lejos de Rusia".

Sin embargo, ha señalado que los deberes que se tenían que hacer para que el crecimiento se mantenga, como una reforma fiscal para no deflectar la tarifa del IRPF, "no se están haciendo".

"Si hubiéramos hecho lo que teníamos que hacer estaríamos más tranquilos de cara al futuro", ha subrayado.

Por otra parte, ha avanzado que España en estos momentos tiene "dos grandes retos", que son la sostenibilidad de las cuentas públicas y dejar a un lado la polarización política.

Y es que, ha criticado que los dos grandes partidos políticos del país "son incapaces de sentarse a negociar juntos".

"El coste a largo plazo va a ser enorme. Son incapaces de hablar de nada cuando en el fondo seguramente tengan opiniones cercanas. Necesitamos que los políticos pongan soluciones a problemas reales", ha concluido.