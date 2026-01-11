El director gerente de Valdecilla espera que la unidad de protonterapia funcione en 2027

Archivo - Félix Rubial - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director gerente del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Félix Rubial, espera que la unidad de protonterapia entre en funcionamiento en 2027, tal y como estaba previsto.

Así lo ha manifestado en una entrevista dominical de Radio Nacional de España, con motivo de que acaba de cumplir un año al frente de la institución.

Actualmente, la construcción de la unidad de protonterapia se encuentra levantando el búnker que la albergará, una obra que tiene lugar en la explanada situada entre la Torre D de Valdecilla, la Facultad de Enfermería y capilla del hospital, dentro de unas obras comenzaron en el último trimestre de 2024 y tenían un plazo previsto de 24 meses.

Durante "todo" 2026 continuará la obra y la dirección médica ha apostado por actuar "en paralelo" para formar "a todos los profesionales" que van a utilizar ese equipamiento, con la intención de acortar plazos "al máximo" para que esté disponible "lo antes posible", ha explicado Rubial.

En esta línea, Rubial ha insistido en que se trata de una actuación "extraordinariamente compleja" y que está generando "dificultades de convivencia" con la actividad diaria del centro, lo que "exige coordinación" entre la obra y asistencia médica y eso "está generando molestias" a profesionales, pacientes y familiares.

Cuando funcione, este área de detección "súper especializada" comenzará con un número "muy reducido" de pacientes, mientras se vaya comprobando que esa tecnología "mejora" los resultados sobre otras existentes, ha dicho Rubial.

Por ello, el responsable de Valdecilla ha asegurado que "la gran ventaja" de la protonterapia no va a ser el número de pacientes atendidos, sino que Valdecilla va a poder "absorber necesidades que ahora, desgraciadamente, no podemos atender" y ha avanzado que la apertura de la unidad "nos va a pillar preparados".

LISTAS DE ESPERA

Por otro lado, Rubial ha defendido la mejora de "la accesibilidad" a los pacientes, al reducir las listas de espera quirúrgicas de Valdecilla en 16,4 días, tras realizar en 2025 "casi 1.400 cirugías más" que el año anterior.

Sin embargo, ha afirmado que hay "margen de mejora" y que el Hospital tiene que exigirse más porque no son "conformistas", algo que traslada el consejero, César Pascual, que "es muy exigente", ha declarado Rubial.

Una de las principales líneas de actuación donde la dirección del centro va a "poner el foco" es en "el tiempo que tardamos entre que existe una indicación por un profesional de atención primaria hasta que el paciente es atendido o se resuelve el problema", ha detallado.

En este sentido, ha detallado que cada año el Hospital experimenta 38.000 altas en hospitalización convencional, 750.000 consultas, 27.500 intervenciones quirúrgicas, 60.000 tratamientos en hospitales de día, 190.000 urgencias, un volumen que ha calificado como "enorme", que "no tiene ningún sentido si no conseguimos resultados en salud".

Por ello, ha indicado que la accesibilidad es "uno de los indicadores más importantes", así como "la satisfacción de los pacientes", que para medirla realizan encuestas telefónicas y los resultados son "muy buenos", ha asegurado.

En esta línea, ha señalado que las actuaciones más habituales en Cantabria son las relacionadas con la edad, como las patologías osteomusculares, las traumatológicas y las oftalmológicas.