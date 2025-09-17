El director de 'Sirât' participa hoy en el Festival de Cine de Santander tras ser elegida para los Oscar

SANTANDER 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director del largometraje 'Sirât', Óliver Laxe, participa hoy en el Festival de Cine de Santander (FCS) tras ser la elegida para representar a España en los Oscar. El filme se proyectará a las 20.00 horas, en CASYC.

Previamente, el cineasta protagonizará un coloquio en el Centro Botín, a las 17.30 horas, después de publicarse el fallo de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, que le ha seleccionado para competir en la categoría a Mejor Película Internacional de Hollywood.

Laxe participará en esta charla junto al productor Domingo Corral en la que conversarán sobre su trayectoria, influencias y visión del cine. Además, el también autor de 'Lo que arde' compartirá su proceso creativo, motivaciones y compromiso con el cine, a través de una visión que conecta con lo humano y lo esencial.

Asimismo, este miércoles se podrá ver el largometraje 'La búsqueda de Martina' (Brasil - Uruguay), de Márcia Faria, dentro de la Sección Oficial Óperas Primas, dedicada a primeras y segundas películas de ficción iberoamericanas, no estrenadas previamente en España.

MARÍA ZAMORA REIVINDICA "EL PODER DEL CINE"

Por otra parte, la productora María Zamora ha reivindicado este martes "el poder del cine" para cambiar vidas y tender puentes entre realidades tras recibir el Faro de Honor del FCS. Este premio ha reconocido una carrera que se remonta a más de dos décadas y que incluye la producción de más de 20 largometrajes, entre ellos los laureados 'Alcarrás', 'Matria', 'Creatura' y 'O Corno'.

Zamora ha agradecido el premio, ha reflexionado sobre su labor en el mundo del cine y ha destacado la importancia de su oficio: observar, escuchar con propia intuición y acompañar.

"Los productores tenemos el privilegio y también la responsabilidad de filtrar las historias que serán trasladadas a la gran pantalla; elegir aquello que quedará fijado para siempre y que servirá para entender quiénes somos y quiénes fuimos, lo que a mí me produce un gran respeto y por eso creo que es nuestra obligación observar bien el mundo en el que vivimos, tratar de entender las distintas posturas, escuchar a las distintas generaciones y no dejar nunca de ser curiosos", ha dicho.

En un discurso cargado de emoción, Zamora ha compartido cómo el cine ha marcado su vida y cómo puede impactar en la de los demás. "Si algo he aprendido en estos casi 25 años de profesión, es que en el cine no existen fórmulas mágicas, por lo menos a mí no me funciona ninguna fórmula mágica; yo creo que cada película tiene sus propios mecanismos internos y nosotros, los productores, somos los que debemos ver para adaptar la situación y las necesidades de cada película y tratar de sacar lo mejor de cada una de ellas", ha defendido.